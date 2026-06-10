Stevandić nakon ostavke Ljubojevićeve: "Postala je predmet masovnog mrežnog terora"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je ostavka potpredsjednika parlamenta Anje Ljubojević na snazi danom podnošenja, te dodao da to ne osporava njeno poslaničko pravo da glasa i učestvuje u radu parlamenta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stevandić je dodao da je Ljubojevićeva, koja je povrijeđena, postala predmet "masovnog mrežnog terora".

"Ko god je mene nazvao, prvo sam rekao da pitaju za zdravlje. Ona se, na sreću, oporavlja što je najvažnije. Sve drugo ima svoju proceduru, kako se podnosi odgovornost i politička i svaka druga", rekao je Stevandić.

Anja Ljubojević objavila je juče na "Iksu" da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, nakon što je to od nje zahtijevao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ljubojevićeva je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu, 6. juna, na magistralnom putu u laktaškom naselju Trn i medicinski je zbrinuta na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske.

Iz Policijske uprave saopštili su da će navedeno lice biti sankcionisano u skladu sa zakonom, nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.

(Srna)