Završena sjednica Skupštine grada: Usvojene skoro sve tačke dnevnog reda

Odbornici Skupštine grada usvojili su 50 tačaka dnevnog reda, uključujući odluku o dodjeli besplatnih placeva, povećanju stipendija, novom vrtiću na Starčevici i refinansiranju duga Toplane.

Izvor: GU Banjaluka

Završena je deveta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka, na kojoj je usvojeno 50 tačaka dnevnog reda.

Banjalučki odbornici podržali su odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece, kao i samohranih roditelja, brojne odluke o dodjeli prostora pod posebnim uslovima za udruženja, za sportske organizacije.

Takođe zeleno svjetlo dobila je i odluka o visini učeničkih i studentskih stipendija, što će omogućiti veće stipendije od naredne školske/akademske godine.

Podršku je dobila i tačka koja se odnosi na dodjelu poslovnog prostora u Ulici Josifa Pančića Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za potrebe novog vrtića u naselju Starčevica. Riječ je o prostoru površine 429 kvadratnih metara, u kojem bi bilo obezbijeđeno oko stotinu novih mjesta za banjalučke mališane.

Gradski parlamentarci podržali su i odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancija za refinansiranje duga „Toplane a.d. Banja Luka“ sa pripadajućim amandmanom, a podršku je dobila i odluka o finansiranju sanacije i rekonstrukcije I Kuljanske ulice.

Usvojeno je i više prijedloga naziva ulica, regulacionih planova, ali i drugih tačaka.

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković najavio je bi da sljedeće redovno zasjedanje moglo biti realizovano u prvoj sedmici jula.