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Usvojen dnevni red: Banjalučki odbornici potpuno odbacili dva regulaciona plana

Usvojen dnevni red: Banjalučki odbornici potpuno odbacili dva regulaciona plana

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Odbornici Skupštine grada danas, 10. juna su glasanjem sa dnevnog reda u potpunosti eliminisali i odbacili Regulacioni plan "Park" i "Starčevica 2", kojim je predložena izmjena dijela plana za prostor između ulica Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odbačen je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada za finansiranje kapitalnih investicija, čime je stopirana sanacija parka Petar Kočić.

Odborci su izglasanim izmjenama uklonili odluke o dodjeli poslovnih prostorija u zakup pod posebnim uslovima Streljačkom klubu "Megalodon" i Udruženju građana "AT Guardian", pišu Nezavisne novine.

Sa dnevnog reda su skinuti prijedlozi izmjena i dopuna Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2026. godinu za Odjeljenje za saobraćaj i puteve, kao i za Odjeljenje za komunalne poslove.

Pred odbornicima 51 tačka dnevnog reda

Usvojen je dnevni red 9. sjednice Skupštine grada, a pred odbornicima se nalazi 51 tačka dnevnog reda.

Na dnevnom redu je između ostalog Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa sredstava za stipendije učenika i studenata iz budžeta Grada Banjaluka, iznosa stipendija, deficitarnih i suficitnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2026./2027.

Tu je i Prijedlog odluke o prodaji garaža u Ulici Milana Tepića, te nekoliko izmjena regulacionih planova.

Pred odbornicima je i Prijedlog odluke o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad.

Podsjećamo, gradonačelnik Draško Stanivuković je na sjednici uputio prijedlog da se stavi van snage regulacioni plan za naselje Rosulje (Malta 1), uz obrazloženje da gradska administracija nastavlja da uvažava prijedloge i sugestije građana.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Skupština grada Banjaluka

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