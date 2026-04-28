Mladen Matović ponovo izabran za direktora Banskog dvora

Mladen Matović ponovo izabran za direktora Banskog dvora

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
0

Skupština grada Banjaluka danas je imenovala dirigenta i kompozitora Mladena Matovića za direktora Kulturnog centra „Banski dvor“.

Mladen Matović ponovo izabran za direktora Banskog dvora Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Matović je na tu funkciju izabran nakon trećeg javnog konkursa za izbor direktora ove ustanove, na koji se prijavio 6. aprila.

On je i ranije obavljao ovu dužnost – prvi put je za direktora Banskog dvora imenovan 2017. godine, a mandat mu je istekao krajem oktobra prošle godine. Na prethodna dva konkursa se nije prijavljivao.

Konkurs za izbor direktora Banskog dvora više puta je poništavan. Prethodni je poništen nakon što su dva kandidata imala isti broj bodova, dok je raniji postupak takođe obustavljen.

Na posljednjem konkursu, pored Matovića, bili su i drugi kandidati, među kojima su Zoran Pejašinović, Rajko Radovanović, glumica Danka Ignjatović i profesorica Jasna Đurović.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

