logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banski dvor domaćin osme modne revije „Baš po mjeri“: U fokusu osobe treće životne dobi

Banski dvor domaćin osme modne revije „Baš po mjeri“: U fokusu osobe treće životne dobi

Autor Nikolina Damjanić
0

Doktorica Snežana Kutlešić Stević i ove godine organizuje tradicionalnu modnu reviju „Baš po mjeri“, koja će se održati 1. decembra 2025. u 19:30 sati u Banskom dvoru u Banjaluci.

shutterstock_381470320.jpg Izvor: Shutterstock

Ove godine revija donosi poseban koncept, fokus na inspirativne osobe treće životne dobi, pokazujući da starost može biti lijepa, ispunjena mudrošću i dubljim razumijevanjem života, uprkos izazovima koje donosi.

Revija se realizuje u saradnji sa Gerontološkim centrom Banjaluka, a direktor centra Dejan Lolić i njegov tim pružili su značajnu podršku projektu.

Na modnoj pisti predstaviće se 30 korisnika, dok će u zabavnom dijelu programa publika uživati uz nastup etno grupe Trag. Muške kolekcije predstavljaće Maestro Suits, a ženske Moda Bojana.

Revija se već osam godina organizuje na volonterskoj osnovi, kroz lični angažman, donacije i pomoć u realizaciji događaja, a broj volontera koji učestvuju iz godine u godinu raste. Organizatori zahvaljuju svima koji doprinose ovom projektu svojim vremenom, trudom i resursima, čineći ga posebnim događajem za zajednicu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka modna revija Banski dvor Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ