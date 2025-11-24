Banski dvor domaćin osme modne revije „Baš po mjeri“: U fokusu osobe treće životne dobi

Doktorica Snežana Kutlešić Stević i ove godine organizuje tradicionalnu modnu reviju „Baš po mjeri“, koja će se održati 1. decembra 2025. u 19:30 sati u Banskom dvoru u Banjaluci.

Izvor: Shutterstock

Ove godine revija donosi poseban koncept, fokus na inspirativne osobe treće životne dobi, pokazujući da starost može biti lijepa, ispunjena mudrošću i dubljim razumijevanjem života, uprkos izazovima koje donosi.

Revija se realizuje u saradnji sa Gerontološkim centrom Banjaluka, a direktor centra Dejan Lolić i njegov tim pružili su značajnu podršku projektu.

Na modnoj pisti predstaviće se 30 korisnika, dok će u zabavnom dijelu programa publika uživati uz nastup etno grupe Trag. Muške kolekcije predstavljaće Maestro Suits, a ženske Moda Bojana.

Revija se već osam godina organizuje na volonterskoj osnovi, kroz lični angažman, donacije i pomoć u realizaciji događaja, a broj volontera koji učestvuju iz godine u godinu raste. Organizatori zahvaljuju svima koji doprinose ovom projektu svojim vremenom, trudom i resursima, čineći ga posebnim događajem za zajednicu.