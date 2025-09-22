„Pisci pišu Kočiću“ : Promocija knjige "Dragi Petre..." u Banskom dvoru

Promocija knjige "Dragi Petre..." održaće se Vijećnici Banskog dvora, u utorak, 23. septembra u 19 časova.

Izvor: Imperativ

Kako je saopšteno iz Udruženje Imperativ, tokom promocije publici će se predstaviti i učesnici programske cjeline „Građani pišu Kočiću“, a sa piscima će razgovarati profesor Sanja Macura.

Podsjećaju da je povodom 60. Kočićevog zbora Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti „Imperativ“ realizovalo programski sadržaj „Pisma“ kroz tri programske cjeline: „Kočićeva pisma“, „Pisci pišu Kočiću“ i „Građani pišu Kočiću“.

Rezultat programa „Pisci pišu Kočiću“ je knjiga „Dragi Petre...“ u izdanju Službenog glasnika Republike Srpske.

U knjizi su sabrana pisma koja su Kočiću pisali neki od naših najznačajnijih višestruko nagrađivanih pisaca. Kroz različite književne forme Kočiću su pisali Berislav Blagojević, Milanka Blagojević, Stevo Grabovac, Slobodan Jović, Jelena Kalajdžija, Fedor Marjanović, Sanja Savić Milosavljević, Tanja Stupar Trifunović, Milan Rakulj i Mihaela Šumić.

„Na adresu „Imperativa“ stiglo je 113 pisama koja su pisali građani. Izabrati nanzanimljivija i najinspirativnija pisma nije bio nimalo lak zadatak. Kočić podstiče da se govori iskreno, srčano i hrabro, a baš takva pisma su napisali Branka Ljubojević, Nataša Blagojević Glušac, Siniša Balta, Anastasija Mihajilo, Brane Moconja i Miloš Štrkić,“ istakla je Sanela Babić, predsjednica Udruženja „Imperativ“ i urednica knjige „Dragi Petre...“

"Knjiga će biti distribuirana svim maturantima srednjih škola u Republici Srpskoj. Cilj je da mladim ljudima ukažemo na značaj Kočića i da on nije samo „lektira“ i ime iz udžbenika. Kroz pisma mogu saznati kako Kočićevo ime odjekuje u našem vremenu, ali i upoznati savremene pisce iz Republike Srpske", stoji u saopštenju Udruženja Imperativ.

(Mondo)