Izgrađene od slame, betona i paleta: U okviru Kočićevog zbora postavljene skulpture "Čoban", "Šaka" i "Bik" (FOTO)

Na prostoru zborišta u Stričićima kod Banjaluke, u okviru obilježavanja 60. Kočićevog zbora, postavljene su tri skulpture ruskog umjetnika Konstantina Evdokimova "Čoban", "Šaka" i "Bik" inspirisane djelom narodnog tribuna Petra Kočića.

Izvor: Srna/Kočićev zbor

Evdokimov je istakao da ova tri njegova djela, napravljena od tri materijala, uz tri različita pristupa, predstavljaju tri priče, te da zajedno čine slojevitu sliku Republike Srpske kao snažne, iskrene, duboko ukorijenjene, a istovremeno otvorene i srčane.

"Za mene je ovaj projekat bio, ne samo umjetnička praksa, već i dubok susret sa kulturom koja čuva svoje pamćenje, a istovremeno hrabro gleda u budućnost", rekao je Evdokimov Srni.

U srcu Balkana, među zelenim brdima i vijugavim rijekama, dodao je on, proveo je nekoliko nedjelja, stvarajući tri djela koja su prerasla samu formu skulpture – postala su odraz ove zemlje, njene istorije i duha.

"Betonska skulptura šake koja udara o zemlju za mene je postala simbol otpora i snage. Dok sam radio na njoj, sve dublje sam uranjao u istoriju ovog kraja – mjesta gdje se sjećanje na borbu za slobodu i dalje snažno osjeća", rekao je Evdokimov.

Izvor: Srna/Kočićev zbor

On je dodao i da je u svakoj riječi, arhitekturi i prirodi osjetio tu napetost, snagu i odlučnost.

"Skulptura stoji direktno na travi, kao znak ukorijenjenosti i istrajnog duha naroda", kaže Evdokimov.

Monumentalna figura "Čoban" od slame oslanja se na ruralne tradicije ovog kraja i komunicira sa nasljeđem pisca Petra Kočića, čiji su likovi duboko utkani u lokalnu kulturu.

"Čoban je biće iz folklora, oličenje karaktera i snage. NJegov prirodni materijal ističe vezu umjetnosti i zemlje, jednostavnost i snagu seoskog života", naveo je Evdokimov.

On kaže da je skulptura "Bik" za njega bila poseban izazov.

Izvor: Srna/Kočićev zbor

"Rješenje je bilo jednostavno, ali domišljato – drvene palete, simbol savremene poljoprivredne industrije. Od njih sam sagradio masivnog bika, poput monumentalnog građevinskog kompleta, sa prepoznatljivim i moćnim obrisima", rekao je Evdokimov.

Skulptura je postala snažan orijentir, vidljiv izdaleka – simbol energije i vitalnosti.

Izvor: Srna/Kočićev zbor

Edokimov je zahvalio Upravi Narodnog pozorišta Republike Srpske na pozivu za ovo nezaboravno umjetničko iskustvo, kao i Ministarstvu prosvjete i kulture na podršci za realizaciju.

Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić izrazila je zadovoljstvo što su skulpture ovog značajnog ruskog umjetnika oplemenile prostor u kojem se okuplja Kočićev narod.

"Njegov rad karakteriše postavljanje skulptura u prirodnom ambijentu, ali i u urbanim sredinama, pri čemu oblikuje ljudske ili životinjske figure koje podstiču na razmišljanje o odnosu čovjeka, prirode i tehnologije", rekla je Srni Grbićeva.

Konstantin Evdokimov dolazi iz Jekaterinburga iz Rusije, a diplomirao je na Uralskoj državnoj akademiji za umjetnost i arhitekturu.

Od 2002. godine aktivno stvara skulpture koristeći različite materijale, među kojima su led, snijeg, pijesak, drvo, metal i sijeno.

Poznat je po monumentalnim i simboličkim formama svojih djela. NJegova skulptura "Vodič" postavljena je prošle godine ispred Pomorskog muzeja u Tivtu.

Za svoj stvaralački opus Evdokimov je nagrađivan na brojnim međunarodnim konkursima i festivalima.

SRNA