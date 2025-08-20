Pred bikovima težak zadatak: I ove godine dva Kočićeva zbora

Ove godine Kočićev zbor trajaće duže nego ikad, sa pregršt događaja, ali samo zbog toga što od prošle godine imamo dva organizatora Vladu RS i Grad Banjaluku, a samim tim i duplu manifestaciju.

Naime, cijela saga oko organizovanja Kočićevog zbora počela je prošle godine kada je Vlada Republike Srpske, oduzela pravo Gradu da organizuje ovu manifestaciju, ali je Grad ipak održao „svoj“ Kočićev zbor jer su, kako su tada naveli, bile završene sve procedure, te nisu imali zakonsko pravo da sve otkažu.

Lokacija održavanja zbora bila je prelomna stvar oko koje nije bilo dogovora, pa je Vlada prošle godine odlučila da stavi van snage Zaključak iz 2017. godine kojim je Grad Banjaluka bio imenovan kao nosilac organizacije ove manifestacije. Vlada RS je, kako su tada obrazložili, prepoznala Kočićev zbor kao manifestaciju koja ima kulturni značaj za cijelu Republiku Srpsku, pa su odlučili da je sami organizuju.

Ove godine, bez puno pompe, i Vlada i Grad su objavili svoj program, ali u različitim terminima.

Tako će 60. jubilarni "Kočićev zbor" u organizaciji Vlade Srpske biti održan od 27. do 31. avgusta 2025. godine, koja je usvojila program ove tradicionalne manifestacije posvećene životu i djelu Petra Kočića.

Program je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture RS, a svečano otvaranje zakazano je za srijedu u 19 časova u Vijećnici Banskog dvora u Banjaluci,a manifestacija će se, pored Banjaluke i Kočićevih rodnih Stričića, odvijati i u Beogradu, Jelićkoj i manastiru Gomionica.

Među programima izdvajaju se književne promocije, izložbe, koncerti, večeri satire, polaganja vijenaca, kao i tradicionalna takmičenja u narodnim sportovima, poput bodljavine bikova.

Sličan program, ali pod nazivom „Kočićevi dani“ objavila je i Gradska uprava Banjaluka. Njihova manifestacija posvećena slavnom Petru Kočiću trajaće od 22. do 24. avgusta, a među brojnim dešavanjima, u Kočićevim rodnim Stričićima održaće se i tradicionalna bodljavina bikova.

Tako će bikovi, ove godine imati priliku da se dva puta takmiče za nagradu „Jablan“, a dešavanja posvećena Kočiću umjesto uobičajenih tri do četiri, trajaće devet dana.

Jedina nepoznanica je šta bi sam Kočić rekao o svemu ovome, iako se, sudeći po njegovoj ostavštini, da naslutiti.

