Grad Banjaluka seli "Kočićev zbor" sa sadašnje lokacije: "20 godina plaćamo kiriju, a imamo svoje zemljište"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je Grad Banjaluka planira da proslavu "Kočićevog zbora" organizuje na gradskom zemljištu u Stričićima kako bi se prestalo sa praksom da se plaća kirija privatnim iznajmljivačima jer su pojedinci ucjenjivali organizatore.

"Manifestacija „Kočićev zbor“ se posljednjih 20 godina organizuje na zemlji koja nije gradska i to je bila praksa. Grad je plaćao kiriju ljudima, pojedincima od kojih su neki bili ugodni i narodu i Gradu, ljudima koji su željeli da svima izađu u susret, dok su drugi bili ucjenjivači. Oni su tražili ogromene novce za svoju zemlju, da iznajme Gradu, a ne samo to nego su postavljali uslove gdje treba da bude njihov šator i slično", rekao je Stanivuković.

"Moji saradnici su me informisaloi nakon organizacionog odbora, da mi imamo svoju gradsku zemlju na 100 metara od zemlje gdje se održavao proteklih godina „Kočićev zbor“. Naša ideja je da na gradskoj zemlji, zemlji koja pripada Gradu, mi napravimo Kočićevo zborište. To zborište ćete moći da posjećujete i kada nije Kočićev zbor. Želja nam je da uradimo sve staze, da uradimo tačna mjesta gdje će biti zborište, da izgradimo arenu za borbu bakova. To teba da bude mjesto koje može da se posjećuje i kada nije zbor", rekao je gradonačelnik.

Poručio je da grad želi da napravi objekat trajnog karaktera.

"Svake godine ulažemo određenu količinu novca za iznajmljivanje zemljišta, za staze, tribine, dakle dajemo 50 hiljada KM za postavku „Kočićevog zbora“ svake godine. Smatram da je bolje je dati novac i napraviit nešto trajno. To je manifestacija koja postoji skoro 60 godina i ne treba da zavisite svake godine od nekoga. Kočićevo zborište se mijenjalo tri puta, a na ovoj lokaciji je 20 godina. Mi sada želimo da bude na gradskoj zemlji trajnog karaktera i da bude objekat, koji, kada jednom napravite, uložite novac više nemate dodatnih ulaganja", zaključio je Stanivuković.

