Vrijeme i dalje nestabilno, ali uz prijatnije temperature

U BiH se danas nastavlja nestabilno vrijeme uz prijatnu temperaturu vazduha.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura iznosiće od 24 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

Od prijepodneva će uslijediti jače naoblačenje sa padavinama koje će se širiti od zapada ka svim predjelima.

Biće kiše i pljuskova, koji će ponegdje biti jači i praćeni grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode uz jak vetar i obilnije padavine za kratak period, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviše sunčanih perioda i najmanje kiše očekuje se u Posavini.

Vjetar će biti slab do umjeren, pri pljuskovima jak, promjenljivih smjerova. Uveče će vjetar biti sjevernih smjerova i u jačanju.

Jutros je bilo pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak 14 stepeni, Sokolac i Bugojno 15, Gacko i Livno 16, Novi Grad, Ivan sedlo, Jajce, Sanski Most i Zenica 17, Višegrad, Bileća, Prijedor, Bihać, Srebrenica i Tuzla 18, Banjaluka, Doboj i Sarajevo 19, Trebinje i Zvornik 20, Gradačac 21, Bijeljina 22, a Mostar 23 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija uglavnom po suvim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske savjetuju vozačima da voze oprezno, te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na putevima na kojima su u toku radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijim, čije je poštovanje obavezno.

Na dionici auto-puta Gradiška - Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega vozačima iz AMS savjetuju dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška - Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor - Kozarac, u naselju Orlovci.

Za vrijeme radova saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, pa vozače iz AMS mole za strpljenje.

Zbog radova na izgradnji cjevovoda, od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši - Klašnice, u mjestu Jakupovci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i Orlovača - Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta.

Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Srbac - Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita i Crkvina - Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog bušačko-minerskih radova privremene su obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica - LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale, od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići, zbog minerskih radova, povremene su obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Radi deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde povremene su polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača - Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Na regionalnom putu Karanovac - Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela, a u funkciji su alternativni putni pravci.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Aktuelni su radovi na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Zenica-Žepče /Topčić Polje/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

S obzirom na promjenljivo stanje na graničnim prelazima, vozačima iz AMS savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na sajtu Saveza.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila vikendom mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak u noćnom terminu.

