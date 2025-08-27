logo
Zvanično otvoren 60. "Kočićev zbor"

Zvanično otvoren 60. "Kočićev zbor"

Autor Nikolina Damjanić
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić zvanično je večeras u Banjaluci otvorila 60. "Kočićev zbor".

otvaranje kočićevog zbora u banjaluci Izvor: Vlada RS

Stojičićeva je istakla da glas Petra Kočića i danas odjekuje jednako snažno kao i u njegovom vremenu.

"Njegova riječ bila je i ostala oružje u borbi za dostojanstvo čovjeka i naroda, a njegova djela su trajna inspiracija svim generacijama", rekla je Stojičićeva i podsjetila da se od 1965. godine održava manifestacija čiji je cilj promovisanje ličnosti Petra Kočića i njegovog književnog stvaralaštva.

Ona je naglasila da su Kočićeve misli i djela duboko ukorijenjeni u dušu našeg bića i predstavljaju neizbrisiv trag u našoj istoriji.

Prema njenim riječima, ovom manifestacijom se ukazuje na neprolaznu vrijednost lika i djela jedne od najznačajnijih ličnosti srpske književnosti, kulture i istorije.

"Svaki put kada se održava Kočićev zbor, okrećemo se duhovnim vrijednostima i književnosti. Stvaraoci u današnjem vremenu u Kočićevom djelu pronalaze svoju inspiraciju, te i na taj način Kočić živi i danas", poručila je Stojičićeva u Kulturnom centru Banski dvor.

Stojičićeva je navela da ova manifestacija nije samo kulturni događaj, već i svjedočanstvo da narod koji čuva svoju tradiciju i poštuje svoje stvaraoce ima sigurnu budućnost.

Zborovanje će trajati do 31. avgusta, a aktivnosti će biti održane na više lokacija u Banjaluci, Stričićima i Beogradu.

(Srna/MODNO)

