Đedović Handanović: Postignut kompromis sa MOL-om

Srbija i mađarski MOL postigli su kompromis o NIS-u. Ukoliko MOL preuzme udio od Gaspromnjefta, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija i dobija najveća upravljačka prava od 2008. godine.

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Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović objavila je da su uspješno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Srbije i MOL-a.

Dogovoreno je da će, ukoliko "Gaspromnjeft" napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udjela u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u što će Beogradu dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za Srbiju, objavila je Handanovićeva na Instagramu.

"Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima, kao u posljednje četiri godine prije uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao", navela je Handanovićeva.

Handanovićeva je navela da će članovi srpske strane u odboru direktora NIS-a imati generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju, ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Srbiju.

Ona je naglasila da takav uticaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatizovan.

"Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rješenja za kompaniju NIS, a usljed uvođenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni građani nisu ništa krivi", navodi Handanovićeva.