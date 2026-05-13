"Srbija nije zadovoljna": Oglasila se ministarka Đedović Handanović o novoj ponudi MOL-a za NIS

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ministarka Đedović Handanović izjavila je da srpska strana nije zadovoljna revidiranim predlogom MOL-a za NIS, ali pregovori se nastavljaju.

Dubravka Đedović Handanović o prijedlogu MOL-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je kasno sinoć stigao revidirani prijedlog mađarske kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima.

Kako je navela, glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi se na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu.

"Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdijevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cijenu", poručila je ministarka.

Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni, kako bi američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dala svoje mišljenje i donijela konačnu odluku.

