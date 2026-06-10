NSRS: Anja Ljubojević imala pravo da koristi službeno vozilo 24 sata

Anja Ljubojević, koja je nakon udesa koji je izazvala, podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), imala je pravo na 24-časovno korištenje službenog vozila koje je slupala.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Potvrđeno je to za "Nezavisne novine" iz NSRS, danas, u srijedu, 10. juna, na naš upit koji smo im poslali prije dva dana, u ponedjeljak.

"Po Pravilniku o korištenju službenih vozila predsjednik Narodne skupštine, potpredsjednici, generalni sekretar i šef voznog parka imaju pravo korišćenja službenih vozila 24 časa dnevno", rekli su iz NSRS.

Na pitanje kolika je vrijednost vozila, te ko će snositi troškove nastale usljed saobraćajne nezgode, iz NS RS odgovaraju da su sva njihova vozila kasko osigurana.

"Sva vozila u Narodnoj skupštini Republike Srpske su kasko osigurana što znači da su pokrivena polisom osiguranja koja vlasniku nadoknađuje materijalnu štetu nastalu na vozilu i u slučaju kada je on sam krivac za saobraćajnu nezgodu. Procjena štete na vozilu vrši se kroz zvaničan postupak u kojem procjenitelj iz osiguravajuće kuće detaljno pregleda, fotodokumentuje i popisuje sva oštećenja na vozilu", rekli su iz NSRS.

Ljubojević je, podsjetimo, nakon nesreće izjavila kako je "bila na fešti i popila par pića" te da je bila dovoljno svjesna kako bi upravljala vozilom.

Ona je juče na zahtjev predsjednika SNSD-a Milorada Dodika podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika NSRS.