Karan pomilovao osuđenog vozača iz Zvornika, zatvorska kazna zamijenjena uslovnom

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan donio je odluku o pomilovanju Dragana Erkića iz Zvornika, osuđenog zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je teško povrijeđen mladić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan donio je odluku o pomilovanju Dragana Erkića iz Zvornika, koji je pravosnažno osuđen zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je teško povrijeđen Stefan Obrenović.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", a njome je Erkiću zatvorska kazna zamijenjena uslovnom osudom.

Erkić je prvostepeno osuđen 17. juna 2025. godine na godinu dana zatvora i mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dvije godine. U kasnijem postupku kazna mu je smanjena na osam mjeseci zatvora, da bi odlukom o pomilovanju bila preinačena u uslovnu osudu.

To praktično znači da neće izdržavati zatvorsku kaznu ukoliko u roku određenom presudom ne počini novo krivično djelo.

Pomilovanje je doneseno na prijedlog Komisije za pomilovanja Ministarstva pravde Republike Srpske, koja je dala pozitivno mišljenje na zahtjev za pomilovanje. S druge strane, Osnovni sud u Zvorniku izjasnio se negativno o prijedlogu.

Erkić je proglašen krivim za izazivanje saobraćajne nesreće koja se dogodila 2. januara 2021. godine na magistralnom putu Zvornik – Sarajevo. U toj nesreći teško je povrijeđen Stefan Obrenović.

Prema navodima objavljenim tokom sudskog postupka, Erkić je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola, a izmjereno mu je 2,8 promila alkohola u krvi.

Odluka o pomilovanju stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Institut pomilovanja predstavlja ustavnu nadležnost predsjednika Republike Srpske i omogućava ublažavanje, zamjenu ili oprost kazne u pojedinačnim slučajevima. Takve odluke često izazivaju pažnju javnosti, naročito kada se odnose na osuđenike za teža krivična djela ili kada postoje različita mišljenja nadležnih institucija o opravdanosti pomilovanja.