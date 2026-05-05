Pred NSRS izvještaj o pomilovanjima: Tokom 2025. pomilovana samo jedna osoba

Na predstojećoj sjednici Narodne skupštine RS razmatraće se informacija o odlukama o pomilovanju za 2025. godinu, prema kojoj je od ukupno deset razmatranih molbi pomilovana samo jedna osoba - Svjetlan Nović iz Banjaluke, kojem je kazna zatvora umanjena za šest mjeseci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Milorad Dodik je u 2025. godini pomilovao Svjetlana Novića iz Banjaluke, kojem je kazna zatvora od dvije godine za krivično djelo nasilje u porodici i porodičnoj zajednici djelimično smanjena za šest mjeseci. U ovom slučaju pozitivna mišljenja dali su Osnovni sud u Banjaluci i Ministarstvo pravde Republike Srpske, dok je nadležna ustanova za izvršenje sankcija navela više razloga u prilog pomilovanju nego protiv.

To je prvo i za sada jedino pomilovanje u toj godini. Odluka je donesena u periodu dok je Dodik obavljao funkciju predsjednika Republike Srpske.

Prema dostupnim podacima, Svjetlan Nović je nećak funkcionera SNSD-a, Sredoja Novića.

Tokom 2025. godine razmatrano je ukupno deset molbi osuđenih lica za pomilovanje. Devet zahtjeva je odbijeno. Molbe su se odnosile na različita krivična djela, uključujući nasilje u porodici, zloupotrebu službenog položaja, razbojništvo, primanje mita i neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. U većini odbijenih slučajeva sudovi i Komisija za pomilovanja davali su negativna mišljenja, dok su u pojedinim predmetima stavovi institucija bili podijeljeni, ali bez dovoljnog osnova za donošenje pozitivne odluke, stoji u Informaciji koja će se naći pred poslanicima.

Informaciju o pomilovanjima Narodnoj skupštini dostavlja Ministarstvo pravde Republike Srpske, a potpisnik dokumenta je ministar pravde. U skladu sa Zakonom o pomilovanju, predsjednik Republike donosi odluke o pomilovanju na osnovu prijedloga Komisije za pomilovanja, mišljenja sudova i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, kao i stručnih analiza nadležnih institucija.

Zakonom o pomilovanju propisano je da predsjednik Republike jednom godišnje dostavlja Narodnoj skupštini informaciju o donesenim odlukama, koja sadrži broj pomilovanja, vrste krivičnih djela i mišljenja nadležnih organa uključenih u postupak.