DODIK O POMILOVANJIMA: Vodim se principom da su odslužili dio kazne i da nisu pravili probleme

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se pri pomilovanju osuđenika vodi princiom da su ta lica odslužila dio zatvorske kazne, a pritom nisu pravila probleme niti bila konfliktna.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je naveo primjer lica koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom i odležalo pola svoje kazne, a radi se o osobi koja ima troje djece.

"To mi je bilo važno, kao i to da nije bilo alkoholisan ili drogiran. Smatrao sam da treba da se nađe sa svojom porodicom uz svu težinu događaja koji je preživio. To ostaje sa njim", rekao je Dodik.

On je naveo da i u Evropi postoji princip da, ako neko lice odleži pola ili 75 odsto svoje kazne, zavisno od krivičnog djela, i ne pravi probleme, čak po sili zakona može da bude slobodno.

"Moje diskreciono pravo je da to uradim. Kao predsjednik Republike nemam pravo ako neko nije počeo da izvršava kaznu, ali mogu ako je čak i prvi mjesec izdržavanja kazne", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je u posljednjem aktu pomilovanja pomilovao jpet osuđenika, među kojima su i bivši pravobranilac Mirko Stojčinović i nekadašnji direktor bolnice u Doboju Mladen Gajić.

Dodik je svoje zakonsko pravo iskoristio, iako je Okružni sud u Banjaluci u oba slučaja dao negativno mišljenje, objavio je banjalučki portal Kapital, prenosi Beta.

Stojčinović je presudom iz jula 2021. godine osuđen na dvije i po godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, a presudu je u septembru 2022. godine potvrdio Vrhovni sud RS. Takođe zabranjeno mu je da radi u državnoj službi.

On je presuđen da je svojim propustima pričinio milionsku štetu Gradu Banjaluci.

Bivšem direktoru bolnice u Doboju Mladenu Gajiću biće izbrisana presuda za nesavjestan rad u službi, kojom je osuđen na deset mjeseci zatvora, a koja je kasnije zamijenjena novčanom kaznom koju je platio.

Gajića je tužilaštvo teretilo da je sproveo postupak javne nabavke zaštitnih odjela i maski za potrebe bolnice, kao i za „Dom za starija lica Doboj“ pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci, ukupne vrijednosti 136.918 KM (oko 70 hiljada evra) sa PDV-om.

Prema optužnici, umjesto ugovorene medicinske, isporučena je nemedicinska roba, oštetio je budžet grada Doboja za 82.320 KM (oko 42 hiljade evra). Taj novac Gajić je takođe nadoknadio.

Osim te dvojice, Dodik je pomilovao nekoliko ljudi sklonih nasilju, od kojih je jedan osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo motociklista.

(Mondo/Srna)