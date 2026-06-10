Pucnjava na Vracama: Uhapšena još jedna osoba

Policija u Sarajevu uhapsila je dvadesetogodišnjeg S.F. iz Istočnog Sarajeva zbog pokušaja ubistva u pucnjavi na Vracama.

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Policija u Sarajevu uhapsila je muškarca čiji su inicijali S.F. (20) iz Istočnog Sarajeva, osumnjičenog za pokušaj ubistva u pucnjavi na Vracama.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni i dalje nalazi na bolničkom liječenju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Ranije su zbog ove pucnjave uhapšeni Amel Bogućanin i Amar Garibović, za koje je predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora.

Prema navodima istrage, sastanak učesnika pucnjave na području Spomen-parka na Vracama bio je dogovoren radi rješavanja ranijih nesuglasica.

Tom prilikom povrijeđena su tri lica, a federalni mediji ranije su javili da su povrijeđeni Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogućanin.

Istraga je u toku, a rezultati vještačenja oružja, tačnije, četiri pištolja, odjeće pronađene na mjestu pucnjave, te parafinske rukavice, trebali bi utvrditi koliko je hitaca ispaljeno, ko ih je ispalio i ko je sve učestvovao u pucnjavi.