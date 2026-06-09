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U pretresima kod Pala i Istočnog Novog Sarajeva pronađeno oružje i kokain povezani sa pucnjavom na Vracama

U pretresima kod Pala i Istočnog Novog Sarajeva pronađeno oružje i kokain povezani sa pucnjavom na Vracama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Policija je tokom pretresa na području Istočnog Novog Sarajeva i Pala pronašla automatske puške, municiju, kokain i druge predmete koji bi mogli biti povezani sa pokušajem ubistva na Vracama.

Pretresi kod Pala i Istočnog Sarajeva: Pronađene puške, kokain i oznake "Altea Eufor" Izvor: Klix - screenshot

Na području Istočnog Novog Sarajeva i Pala izvršeni su pretresi tokom kojih su pronađeni predmeti i tragovi koji bi mogli biti povezani sa pokušajem ubistva počinjenim na Vracama, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Prema navodima policije, tokom pretresa pronađene su tri automatske puške, 118 komada municije, kesica sa kokainom, dvije silikonske maske za lice, kao i četiri magnetne naljepnice sa natpisom "Altea Eufor".

Svi pronađeni predmeti, zajedno sa pratećom dokumentacijom, predati su policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo radi daljeg rada i postupanja.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo navode da njihovi službenici, pružajući asistenciju kolegama iz Kantona Sarajevo, aktivno učestvuju u rasvjetljavanju krivičnog djela pokušaja ubistva koje se dogodilo u nedjelju, 7. juna, na području Kantona Sarajevo.

Policija za sada nije saopštila više detalja o pronađenim predmetima niti o eventualnim osumnjičenim licima, a istraga o ovom slučaju je u toku.

Nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pokušaja ubistva i eventualne povezanosti pronađenog oružja, opreme i drugih predmeta sa izvršenjem ovog krivičnog djela.

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Tagovi

Sarajevo pretres pokušaj ubistva

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