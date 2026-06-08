Uhapšen još jedna muškarac zbog pucnjave na Vracama

Uhapšen jedan od osumnjičenih za pucnjavu na Vracama.

Izvor: MUP KS

U Sarajevu je uhapšen muškarac čiji su inicijali A.G. (29) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na Vracama, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

A.G. je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, uhapšen je i Sarajlija čiji su inicijali A.B. (39) koji je i dalje na bolničkom liječenju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da je policija sinoć u 18.15 časova obaviještena da je kod Spomen-parka na Vracama došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđena tri lica i hospitalizovana su u sarajevskom Kliničkom centru.

Federalni mediji navode da su u pucnjavi na Vracama povrijeđeni Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin.