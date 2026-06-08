logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen još jedna muškarac zbog pucnjave na Vracama

Uhapšen još jedna muškarac zbog pucnjave na Vracama

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Uhapšen jedan od osumnjičenih za pucnjavu na Vracama.

Pucnjava na Vracama: Uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva Izvor: MUP KS

U Sarajevu je uhapšen muškarac čiji su inicijali A.G. (29) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na Vracama, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

A.G. je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, uhapšen je i Sarajlija čiji su inicijali A.B. (39) koji je i dalje na bolničkom liječenju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da je policija sinoć u 18.15 časova obaviještena da je kod Spomen-parka na Vracama došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđena tri lica i hospitalizovana su u sarajevskom Kliničkom centru.

Federalni mediji navode da su u pucnjavi na Vracama povrijeđeni Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo pucnjava hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ