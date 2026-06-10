Nevjerovatno otkriće kod Veleža: U pećini pronađen arsenal granata iz Drugog svjetskog rata

Fotograf Dženad Džino i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite pronašli su u pećini podno Veleža više od 730 granata, ručnih bombi i drugih eksplozivnih sredstava iz Drugog svjetskog rata

Izvor: Facebook, screenshot

Nesvakidašnje otkriće zabilježeno je u pećini podno planine Velež, gdje je pronađena velika količina granata i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz Drugog svjetskog rata.

Do otkrića je došlo tokom rada fotografa Dženada Džine na projektu koji realizuje sa Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon završetka snimanja pećine, na lokaciji je zatekao pripadnike Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), koji su postupali po prijavi turista iz Velike Britanije.

Britanski državljani prethodno su u pećini primijetili granatu iz Drugog svjetskog rata, fotografisali je i informacije proslijedili Civilnoj zaštiti Federacije BiH, piše Oslobođenje.

"Spustio sam se sa momcima iz FUCZ-a i negdje na 40 metara dubine pećine zaista smo pronašli italijansku granatu BRIXIA kalibra 45 milimetara iz Drugog svjetskog rata. U pećini postoje i manja udubljenja, poput džepova, a kada sam u jednom od njih osvijetlio prostor mobilnim telefonom, ugledao sam njemački signalni metak", ispričao je Džino.

Znatiželja ga je navela da uđe u uski prolaz koji je vodio do skrivene prostorije, gdje ga je sačekao prizor koji nije očekivao.

"Nakon što sam ušao, bukvalno sam zanijemio. Čitava jedna prostorija bila je puna granata", naveo je on.

Pripadnici A tima Federalne uprave civilne zaštite iz Mostara potom su započeli izvlačenje pronađenih sredstava iz pećine.

Prema riječima Džine, nakon prebrojavanja utvrđeno je da je pronađeno više od 730 granata BRIXIA 45 milimetara, granata Brandt 60 milimetara, granata kalibra 75 milimetara, ručnih bombi i upaljača za granate.

U razgovoru sa pirotehničarem FUCZ-a, kako tvrdi Džino, rečeno mu je da je riječ o najvećem pronalasku neeksplodiranih ubojitih sredstava iz Drugog svjetskog rata od 1999. godine, otkako postoji ovaj tim Civilne zaštite.

Porijeklo pronađenog arsenala za sada ostaje misterija.

"Da li je riječ o zaboravljenom partizanskom skladištu ili je neko nekada sakrio ovo naoružanje, vjerovatno nikada nećemo saznati", rekao je Džino.

Nakon uklanjanja eksplozivnih sredstava, pećina je proglašena bezbjednom za posjetioce.

"Zahvaljujući momcima iz FUCZ-a, pećina je sada sigurna i čeka sve one koji žele da je posjete", zaključio je Džino.