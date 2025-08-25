Na padinama Stražbenice, nedaleko od Bosanskog Grahova, skriva se pećina Ledenica – prirodni biser koji je vremenom pao u zaborav.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Iako se ubraja među najljepše i najbogatije pećine u regiji, domaće stanovništvo rijetko je posjećuje, dok stranci sve češće dolaze da istraže njene dvorane i hodnike. Nekada ponos turističke ponude s desetinama zaposlenih, danas ovisi o jednom vodiču i entuzijazmu zaljubljenika u podzemni svijet.

Procjenjuje se da čitav podzemni sistem Ledenice ima i do 20 kilometara, iako je za posjetioce uređeno tek prvih 700 metara. Na tom dijelu smjenjuje se 13 do 14 dvorana s imenima koja zvuče kao priče iz narodnih pjesama: Tamni vilajet, Mlada Bosna, Kićeni svatovi, Mramorna ili Šarena dvorana. Svaka skriva drugačije oblike – od tankih zavjesa i stupova do čitavih sala prepunih nevjerovatnih skulptura koje su prirodno oblikovali stalaktiti i stalagmiti.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Upravo zbog tog raskošnog nakita Ledenica je nekada važila za jednu od najukrašenijih pećina bivše Jugoslavije.Prije rata, pećina je imala rasvjetu, uređene staze i prateću infrastrukturu. Zapošljavala je i do 25 ljudi, a bila je nezaobilazna stanica brojnih turističkih tura.

Danas su ti tragovi gotovo nestali: svjetla više nema, dio staza je urušen, a obilazak zavisi od jednog vodiča. Kada on nije na raspolaganju, pećina ostaje zaključana za posjetioce – iako je ulaz, formalno, potpuno besplatan. Zanimljivo je da ovaj dragulj više posjećuju stranci nego lokalno stanovništvo, i to kroz organizovane ture uz obaveznu opremu i stručnu pratnju.

Vidi opis Pećina Ledenica – zaboravljeni biser kod Grahova: Podzemno carstvo koje više znaju stranci nego domaći (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Iako formalne zaštite i planova ima – opštinski dokumenti Ledenicu navode kao “najznačajniji turistički potencijal” i prioritet za uređenje, a najavljivani su i projekti zaštite i rekonstrukcije – stvarnost na terenu je spora.

Ipak, u lokalnim planovima i dokumentima Ledenica se i dalje navodi kao jedan od najznačajnijih turističkih potencijala, pa se nada ostaje da će jednog dana ponovo zasjati kao što je nekada bila. Jer dovoljno je zakoračiti u njenu unutrašnjost da shvatite – hladan dah podzemlja, svjetlo lampe na kristalnim oblicima i tišina dubine govore više od ijedne turističke brošure. Ledenica je podsjetnik da najveća bogatstva često leže pred nama, samo ih trebamo otkriti i sačuvati.

(MONDO)