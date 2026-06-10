Igra u šumi umalo kobna: Djeca pronašla oružje, u pucnjavi ranjen dječak u Prijakovcima

Igrajući se u šumi u mjestu Prijakovci, djeca su pronašla skriveni "kratež" koji je opalio i ranio dječaka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se pucnjava u kojoj je povrijeđen dječak.

Izvor Srpskainfo otkriva da su djeca igrajući se u šumi naišla na oružje, takozvani kratež koji je opalio i ranio dječaka.

Prema nezvaničnim informacijama, dječak je pogođen sa nekoliko zrna sačme, ali povrede nisu opasne po život. Povrijeđeni dječak prebačen je u UKC RS.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti.