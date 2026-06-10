Banjalučanin uhapšen u akciji "Pekar": Krao parfeme, pa provalio i u pekaru

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka predali su Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka A.B. iz ovog grada, koji je osumnjičen za tri krivična djela krađa i jedno krivično djelo teška krađa.

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Kako je saopšteno, A.B. je uhapšen u okviru operativne akcije „Pekar“, a nakon završene kriminalističke obrade predat je nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Prema sumnjama istražilaca, osumnjičeni je u periodu od 4. do 26. maja ove godine iz tri prodavnice na području Banjaluke ukrao više komada parfema.

Takođe, tereti se da je 8. juna nasilno provalio u jednu pekaru u Banjaluci, odakle je ukrao novac.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju predmeta, dok će o daljim mjerama protiv osumnjičenog odlučivati Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

(Mondo)