Policija imala pune ruke posla: Hapšenja zbog napada, prijetnji i droge

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična djela i prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, kao i zloupotrebe opojnih droga.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najozbiljniji incident dogodio se juče oko 18.20 časova, kada je policiji prijavljeno da nepoznati muškarac fizički napada drugo lice. Izlaskom na teren policijski službenici utvrdili su da je Banjalučanin čiji su inicijali A.K. fizički napao muškarca koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede.

Prilikom intervencije A.K. je, prema navodima policije, nasrnuo i na policijskog službenika te pružao aktivan otpor prilikom hapšenja. U incidentu je povrijeđen i jedan policajac. Alkotestiranjem je utvrđeno da je A.K. imao 0,81 promil alkohola u organizmu. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Istog dana uhapšena je i Banjalučanka J.T. zbog sumnje da je narušila javni red i mir. Policiji je prijavljeno da se automobilom dovezla ispred porodične kuće dvojice muškaraca u Banjaluci, kojima je, kako se navodi, upućivala prijetnje zajedno sa ostalim ukućanima.

Policija je ubrzo pronašla i zaustavila vozilo, a kontrolom je utvrđeno da je njime upravljala J.T. Kod nje je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 1,52 promila alkohola u krvi. O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

Policijski službenici su tokom jučerašnjeg dana uhapsili i N.P. iz Banjaluke kod kojeg je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja izgledom asocira na marihuanu. Protiv njega će biti preduzete zakonom predviđene mjere zbog prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano 11 krivičnih djela, tri narušavanja javnog reda i mira, te 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.

(Mondo)