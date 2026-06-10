Kažnjavanje komentara na internetu: Da li opštine u FBiH kroz zakon o javnom redu i miru uvode cenzuru?

Opštine u FBiH sve češće proširuju definiciju "javnog mjesta" na društvene mreže i internet. Stručnjaci i udruženja upozoravaju: Ovo je put ka gušenju slobode govora i selektivnom kažnjavanju građana.

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Nakon što je Opštinsko vijeće Kakanj jednoglasno usvojilo odluku kojom se nepristojno ponašanje, vrijeđanje i uznemiravanje na društvenim mrežama, putem e-maila ili SMS-a tretira kao narušavanje javnog reda i mira, sličan scenario mogao bi se desiti i u Bugojnu.

Amir Šečibović, ministar prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Srednjobosanskom kantonu (SBK), najavio je pokretanje inicijative da i Bugojno izmijeni propise po uzoru na Kakanj, kako bi svi koji "pređu granicu u javnom prostoru snosili odgovornost".

Međutim, sagovornici Detektora upozoravaju da ovakva parcijalna i restriktivna rješenja direktno krše međunarodne standarde, domaću legislativu i otvaraju vrata policijskoj samovolji i političkoj cenzuri.

Policija kažnjava bez pravilnika i metodologije

Iako je odluka u Kaknju već na snazi, a policijski službenici uveliko izdaju prekršajne naloge za komentare i objave na internetu, iz policije je za Detektor potvrđeno da nemaju poseban pravilnik o postupanju niti razvijenu metodologiju po kojoj procjenjuju šta je kažnjivo, a šta ne.

Kantoni u Federaciji BiH imaju sopstvene zakone o javnom redu i miru, dok se opštine pozivaju na Zakon o principima lokalne samouprave kako bi redefinisale pojam "javnog mjesta". Struka, s druge strane, jasno poručuje da lokalne zajednice nemaju ovlaštenje da samostalno šire ovaj pojam mimo viših zakonskih akata.

Pokušaji da se online prostor reguliše kao da je riječ o incidentu na ulici naišli su na oštre kritike nevladinog sektora i akademske zajednice.

„Ovakva nastojanja regulisanja javnog prostora samo dodatno guše manjinske glasove i nikako ne rješavaju probleme vrijeđanja, na koje svako od nas svakako ima pravo. Ako Bugojno usvoji ovu besmislenu i restriktivnu odredbu, ministar Šečibović i druga službena lica bi vrlo lako mogli sami biti predmet sankcija zbog svojih objava koje uznemiravaju građane“, rekao je Feđa Kulenović (Filozofski fakultet u Sarajevu).

Iz Udruženja građana „Zašto ne“ navode da se sigurniji digitalni prostor ne može graditi površnim odlukama koje omogućavaju proizvoljnu primjenu.

„Ovo je očigledan trend kopiranja restriktivnih rješenja na lokalnim nivoima koji je u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim standardima koji štite slobodu izražavanja“, ističe koordinatorica javnih politika Maida Ćulahović.

Policiji data preširoka ovlaštenja

Udruženje „BH novinari“ upozorava da se društvene i političke tenzije u BiH ponovo pokušavaju rješavati represijom umjesto sistemskim obrazovanjem i medijskom pismenošću.

Široka ovlaštenja: Policiji se daje pravo da na osnovu arbitrarnih procjena odlučuje šta je „uvredljiv“ ili „neprimjeren“ sadržaj.

Zaobilaženje institucija: Opštinska vijeća ove odluke često donose bez znanja kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Progon neistomišljenika: Otvara se ogroman prostor za pokretanje prekršajnih postupaka protiv građana i novinara koji kritikuju rad vlasti i javnih dužnosnika.

Generalna sekretarka Udruženja „BH novinari“ Borka Rudić podsjeća da su slični pokušaji zabilježeni i tokom pandemije koronavirusa, kada je reagovala Institucija ombudsmena jer je riječ o direktnom ograničavanju ljudskih prava.

Nastavak negativnog trenda u cijeloj BiH

Iz organizacije Transparency International BiH naglašavaju da lokalne odluke u FBiH idu u istom smjeru kao i kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj – ka potpunom suzbijanju kritičkog mišljenja.

„Mi se zaista plašimo cenzure koju će ovakva država provoditi sa ovim nivoom korupcije i sa ovakvom političkom kulturom. Sve ove tendencije godinama idu u pravcu uspostavljanja kontrole nad nezavisnim medijima i gušenja kritičkih glasova“, zaključuje Srđan Traljić ispred TI BiH.

U demokratskom društvu, granica između zaštite javnog reda i slobode govora mora biti pažljivo postavljena kroz jasne zakone na državnom ili entitetskom nivou. U suprotnom, oštra politička debata, satira i opravdana kritika vlasti u BiH preko noći će postati – prekršaj.