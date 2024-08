Godinu dana od kriminalizacije klevete: Svaki treći dan podnese se jedna krivična prijava

Za godinu dana od kada je kriminalizovana kleveta u Republici Srpskoj, podnesene su 122 krivične prijave, što je u prosjeku jedna svaki treći dan.

Izvor: Slobodno.org

Ovo je rekao advokat Aleksandar Jokić na pres konferenciji portala Slobodno.org, koji je uradio analizu primjene krivičnog djela kleveta i zaključio da su se ostvarila predviđanja da će veliki broj građana i posegnuti za tim da svoje pravo na zaštitu ugleda i časti koristi u krivičnom, a ne kao do sada u građanskom postupku.

"Zabrinjavajući je broj od 122 krivične za jedno novo krivično djelo, koja nisu do tog trenutka nije postojalo u našem zakonodavstvu i sa kojima građani zapravo nisu bili upoznati. Kada to znamo, broj od 122 krivične prijave je zaista veliki. Ohrabrujuće je što do sada nemamo nijednu potvrđenu optužnicu. Zastrašujuće je zato što i dalje ne znamo koliki je domet i obim tih normi i nemamo sudsku praksu i tužilačku praksu koji bi mogli da nam kažu šta te odredbe zapravo znače", kaže Jokić.

Govori da su poslata brojna upozorenja vlastima koje su donosile ovaj zakon da su odredbe nejasne, neprecizne i da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo na koje osobe i situacije se odnose.

"Novinari su sada u još većem strahu i neznanju kada rade svoj posao, jer ne znajući šta te odredbe znače, a gledajući povećavanje broja krivičnih prijava, mogu samo da slute da li se te krivične prijave odnose na njih ili ne. Suština se i ogleda u permanentnom strahu koji se proizvodi i nadi zakonodavca da će ove norme proizvesti autocenzuru. Da će u dilemi nešto objaviti ili ne objaviti ipak odlučiti da ne objave, da će u strahu biti velike oči", objašnjava Jokić.

Glavni urednik portala Capital Siniša Vukelić kaže da je Zakon on usvojen bez obzira na protivljenje novinara, ali da ipak nije sve izgubljeno.

"Zakon je usvojen bez obzira na naše protivljenje, ali je naša borba je pokazala da kada smo solidarni i kada smo zajedno, ipak nešto možemo postići. Dobili smo mnogo toga, ukinuli su zatvorsku kaznu, smanjili značajno novčane kazne i ukinuli uvredu. To je bitno, mada mislimo da je pogrešno to što je kleveta kriminalizovana i da nam svima visi za vratom. Premda su vlasti najavljivale da se ovaj zakon neće primjenjivati, mi smo znali odmah da je "metak u cijevi" i da je samo pitanje prema kome će se okrenuti", kaže Vukelić.

Kaže da su novinari, sve vrijeme koje su proveli boreći se protiv kriminalizacije, vidjeli da se sistemski radi na tome da se ograniči sloboda govora.

"Desilo se upravo ono što smo mi upozoravali u našoj borbi i na protestima, da je to postala masovna pojava, da je to postalo nešto što su političari, ali i politički protivnici, suparnici i obični građani počeli obilato koristiti. Da vlast sistemski ograničava slobode vidi se i iz nedavno povučenog Prijedloga zakona o posebnom registru nevladinih organizacija. On jeste na svu sreću povučen, ali postoji mogućnost da će biti vraćen u skupštinsku proceduru i moramo biti na oprezu. Tu je i zakon o medijima o kojem još ništa ne znamo. Samo da postoji neformalna grupa koju je birala vlast i koja predstavlja medijsku zajednicu, što je pogrešno", kaže Vukelić.

Na konferenciji je predstavljen i spot za kampanju "Koja je cijena slobodnog novinarstva" kao i rezultati rada portala Slobodno.org.

Urednica portala Andrijana Pisarević kaže da je ovo medij namijenjen novinarima i svim temama koje ih se tiču.

"Snimili smo video spot sa željom da javnosti približimo novinare kao ljude. Da shvate da iza priča i televizijskih priloga zaista stoje ljudi koji rizikuju mnogo toga kada rade svoj posao. Da slobodno novinarstvo nije u fokusu javnosti i da se to ljudi koji rizikuju svoju sigurnost i porodicu. Novinari koji su učestvovali u snimanju poslali su važne poruke javnosti i pokazali sa čime se sve suočavamo zbog posla koji radimo", rekla je Pisarevićeva.

(Mondo)