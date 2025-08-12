logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Tragedija u Srbiji: Dječak (11) se utopio u montažnom bazenu

Tragedija u Srbiji: Dječak (11) se utopio u montažnom bazenu

Autor Ivana Lazić
0

Tragedija se dogodila u popodnevnim časovima u dvorištu porodične kuće.

Dječak iz Paraćina se utopio u montažnom bazenu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U jednom selu kod Paraćina juče se dogodila velika tragedija kada se dječak star 11 godina utopio u montažnom bazenu. Tragedija se dogodila u popodnevnim časovima u dvorištu porodične kuće, gdje je bio montiran bazen dubok više od dva metra.

"Dječak koji je nastradao živi u Njemačkoj i roditelji su ga poslali kod strica i braće u njihovo rodno mjesto kako bi uživao u ljetnjem raspustu. U dvorištu porodične kuće montiran je bazen koji je dubok oko dva metra", navode mještani sela i dodaju:

"Dječica su se igrala u bazenu. Uživali su i svih prethodnih dana, a juče je u nekom trenutku dječaku, navodno, pozlilo. Izgubio je svijest i nagutao se vode. Dok su ostala djeca tokom igre primijetila da ga nema, za njega je već bilo kasno."

Kako navode sagovornici, uslijedile su potresne scene u dvorištu.

"Dječica su dozivala pomoć dok su ga pridržavali iznad površine vode. Stariji su odmah pritrčali u pomoć i izvukli dijete iz vode. Pokušali su da mu daju prvu pomoć, ali bezuspješno. Ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost i pored svih napora samo mogla da konstatuje smrt dječaka. Tijelo je poslato na obdukciju", navode sagovornici i dodaju:

"Iz dvorišta se od tada čuju samo kuknjava i plač. Dijete im došlo u goste, a sada ga više nema. Tragedija. Roditelji dječaka saznali su stravičnu vijest i odmah krenuli put Srbije, i kako smo čuli, treba da stignu svakog časa u rodno mjesto."

Istraga povodom ove tragedije je i dalje u toku.

(Kurir, Mondo)

