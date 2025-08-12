logo
Trudnica ubijena, njenom mužu odrubljena glava: Jezive poruke ispisane na kući u kojoj se desio zločin

Autor Vesna Kerkez
Trudnica iz Grčke brutalno je ubijena u Melburnu zajedno sa svojim partnerom kom je odrubljena glava i nabijena je na kolac.

grkinja i muž ubijeni u melburnu Izvor: Facebook

Trudnica sa Balkana, iz Grčke, Atena Georgopulos (39) i njen partner (50) pronađeni su mrtvi u ponedjeljak uveče u kući u Melburnu u Australiji, piše "Dejli Mejl". Njenom suprugu je odrubljena glava i nabijena je na kolac!

Policija je navela da je porodica o svemu obaviještena. U Klejtonu je uhapšen muškarac (34) koji je šetao dva velika psa.

Uhapšen je oko dva sata iza ponoći u krvavoj majici dok šeta. Ubijena Atena je bila u petom mjesecu trudnoće, a na kući u kojoj su pronađena dva tijela pronađeni su jezivi natpisi na zidovima.

"Karma nije jelovnik" i "Meso je ubistvo" - piše na zidovima kuće. U kući je bilo jezivijih natpisa poput "Izdaja", "Nepredvidivo" i "Neizbežno".

Majka ubijene žene je dotrčala odmah do mjesta zločina. Pocijepala je policijsku traku i uletjela u kuću.

(MONDO)

