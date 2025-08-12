Trudnica ubijena, njenom mužu odrubljena glava: Jezive poruke ispisane na kući u kojoj se desio zločin

Trudnica iz Grčke brutalno je ubijena u Melburnu zajedno sa svojim partnerom kom je odrubljena glava i nabijena je na kolac.

Izvor: Facebook

Trudnica sa Balkana, iz Grčke, Atena Georgopulos (39) i njen partner (50) pronađeni su mrtvi u ponedjeljak uveče u kući u Melburnu u Australiji, piše "Dejli Mejl". Njenom suprugu je odrubljena glava i nabijena je na kolac!

Policija je navela da je porodica o svemu obaviještena. U Klejtonu je uhapšen muškarac (34) koji je šetao dva velika psa.

Uhapšen je oko dva sata iza ponoći u krvavoj majici dok šeta. Ubijena Atena je bila u petom mjesecu trudnoće, a na kući u kojoj su pronađena dva tijela pronađeni su jezivi natpisi na zidovima.

"Karma nije jelovnik" i "Meso je ubistvo" - piše na zidovima kuće. U kući je bilo jezivijih natpisa poput "Izdaja", "Nepredvidivo" i "Neizbežno".

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of murder & decapitation.



A pregnant woman, Athena Georgopoulos, 39, has been identified as a victim in a suspected double-murder in Melbourne, Australia. Her partner, identified only as Andrew, was allegedly decapitated & his…pic.twitter.com/8JBptyLJBP — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat)August 12, 2025

Majka ubijene žene je dotrčala odmah do mjesta zločina. Pocijepala je policijsku traku i uletjela u kuću.

A pregnant woman and her partner have been murdered in their Mount Waverley home, sparking a widespread hunt for their killer.



A 34-year-old man was arrested several hours later and is now being questioned by police over the gruesome deaths.@gillianlant#9Newspic.twitter.com/m4rKOZsLiC — 9News Melbourne (@9NewsMelb)August 12, 2025

(MONDO)