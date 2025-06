Australijska "inat kuća": Vlasnici odbili 30 miliona evra i odlučili da zadrže svoj dom

Porodica Zamit odbila je više milionskih ponuda i ostala na svom zemljištu.

Sjećate li se kuće "tvrdoglave porodice", koja je više puta odbila ponude investitora da se iseli? Krije jedno iznenađenje, a nalazi se odmah ispred ulaznih vrata. Možda ste ranije na internetu vidjeli fotografije ili snimke ove kuće, koja stoji potpuno usamljena, okružena novim stambenim naseljem.

Ona priča priču o porodici koja nije željela da napusti svoj dom u Sidneju u Australiji, iako bi njihova kuća postala dio velike stambene zone. Ova vila u stilu dvorca ima prilaz dug 200 metara, prelijepe zelene bašte i pogled na Plave planine.

A u vrijeme kada je kupljena, sve to gotovo da nije imalo nikakvu vrijednost. Investitori su navodno nudili i do 30 miliona evra porodici Zamit za imanje, a i to je bila ponuda koju su oni odlučno odbili.

Ko su Zamitovi?

Ova australijska porodica godinama ne popušta kada je riječ o njihovom vrijednom zemljištu. Zbog njihove odluke da ne prodaju, investitori su bili primorani da grade oko njihove kuće, pa je sada ona u sredini redova novogradnje.

Viralni snimci pokazuju kako je izgledalo kada su sve kuće izgrađene oko njihove i kako se okruženje mijenjalo tokom godina. Iako okružena gradskim naseljem, dva hektara njihovog zemljišta i dalje su netaknuta - bez kuća, bez puteva, samo priroda i zelenilo.

Ranije se pisalo da bi na toj površini moglo da stane čak 50 kuća, svaka procijenjena na milion australijskih dolara. Iako je ponuda odbijena, stručnjaci vjeruju da je sada vrijednost zemljišta znatno veća, iako to vjerovatno ne zanima Zamitove.

Kuća u Australiji okružena novim naseljem Izvor: Youtube/7NEWS Australia

Šta je pronađeno ispred kuće porodice Zamit?

Ekipa portala "Dejli mejl Australija" posjetila je njihovu kuću u septembru 2024. godine i zatekla neobičan prizor - ulazna vrata bila su prekrivena vizitkartama. Navodi se da su vrata bila zatrpana vizitkartama agenata i potencijalnih kupaca, kao i rukom pisanim porukama porodici u kojima ih mole da se jave.

Kuća se nalazi u ulici Hambledon Road, u naselju The Ponds, a investitori su, prema izvorima, krajem prošle godine pripremali nove ponude ne bi li porodicu nagovorili na prodaju. Iako imaju i impozantnu štalu iza kuće i dugačak prilaz, djeluje da porodica i dalje čvrsto stoji pri svojoj odluci.

Šta kažu komšije?

Komšije uglavnom podržavaju Zamitove. "Nama ne smeta, to je njihovo zemljište, neka rade s njim šta hoće", "Da imam takvu kuću, uradila bih isto! Podržavam ih", "Svaka im čast", "Hoće svoj mir, neće moderno naselje", samo su neki od komentara komšija...

Stanovnici naselja navode da je porodica povučena i rijetko se viđa napolju. Majka, Dajen Zamit, odbila je da govori za medije 2024. godine, iako je 2022. bila otvorenija za razgovor.

"Nekada je ovo bilo poljoprivredno zemljište, sa kućama od crvene cigle i vikendicama. Svaka kuća bila je posebna, imalo je prostora, a sada više nije tako. Nije to više isti kraj", rekla je tom prilikom.

