Tijelo muškarca koji se udavio u Dravi pronađeno u Donjoj Dubravi

Tijelo muškarca koji je skočio u Dravu pronađeno je danas kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi.

Uviđajem je utvrđeno da je riječ o tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je nestao u nedjelju naveče, 10. avgusta, nakon što je skočio s mosta kod Donjeg Vidovca, prenose hrvatski mediji.

Grupa muškaraca skala je u vodu, a među njima je bio i tridesetosmogodišnjak koji je u jednom trenutku potonuo i nije izronio, prenose hrvatski mediji.

Policija je uz pomoć drona oko 17.00 časova uočila tijelo kod kućice na vodi na dubini od otprilike dva metra. Tijelo je izvučeno na obalu, te je obavljen uviđaj.

