logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tijelo muškarca koji se udavio u Dravi pronađeno u Donjoj Dubravi

Tijelo muškarca koji se udavio u Dravi pronađeno u Donjoj Dubravi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Tijelo muškarca koji je skočio u Dravu pronađeno je danas kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi.

muškarac se utopio u dravi Izvor: Kurir/Ana Paunković

Uviđajem je utvrđeno da je riječ o tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je nestao u nedjelju naveče, 10. avgusta, nakon što je skočio s mosta kod Donjeg Vidovca, prenose hrvatski mediji.

Grupa muškaraca skala je u vodu, a među njima je bio i tridesetosmogodišnjak koji je u jednom trenutku potonuo i nije izronio, prenose hrvatski mediji.

Policija je uz pomoć drona oko 17.00 časova uočila tijelo kod kućice na vodi na dubini od otprilike dva metra. Tijelo je izvučeno na obalu, te je obavljen uviđaj.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska nesreća utapanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ