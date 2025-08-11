Ljetnja sezona nosi rizik koji mnogi zaboravljaju: U EU se godišnje utopi skoro 5.000 ljudi, najviše u ovoj zemlji

Uprkos blagom padu broja smrtnih slučajeva od utapanja, najnoviji podaci pokazuju da je ovaj tihi ubica i dalje ozbiljna prijetnja tokom letnjih meseci širom Evrope.

Izvor: Dudarev Mikhail/Shutterstock

U Evropskoj uniji je tokom 2022. godine zabilježeno 4.810 smrtnih slučajeva usled utapanja prilikom kupanja, što je za 194 manje nego prethodne godine, kada ih je bilo 5.004, što je pad od 3,9 odsto.

Udio smrtnih slučajeva od utapanja u ukupnom broju nesrećnih slučajeva takođe je blago opao, sa 3,1 odsto u 2021. na 2,8 odsto u 2022, što predstavlja najniži procenat otkako se vodi statistika od 2011. godine. Te godine, naime, smrt od utapanja činila je čak 4,2 odsto svih nesrećnih smrti.

U 2022. godini u Francuskoj zabilježeno najviše smrtnih slučajeva izazvanih utapanjem u poređenju sa svim ostalim zemljama članicama Evropske unije. Konkretno, 784 osobe su se utopile u Francuskoj, a to predstavlja 16,3 odsto od ukupnog broja smrtnih slučajeva od utapanja u cijeloj EU te godine.

Sljedeća je Njemačka, sa 542 smrtnih slučajeva, Poljska 535, Rumunija 472 i Španija sa 449 smrti. S druge strane, najmanje ih je bilo u Luksemburgu, svega jedna, Malti tri, Kipru 13 i Sloveniji 25.

Kao i prethodnih godina, i 2022. muškarci su činili većinu žrtava u svim zemljama članicama EU. U Sloveniji je razlika među polovima bila najmanja (14 muškaraca i 11 žena), dok je u Luksemburgu jedina žrtva bio muškarac.

Ulaganje u prevenciju ključno

Prema mišljenju stručnjaka, najveći broj nesreća dešava se na neobezbjeđenim mestima za kupanje, posebno u rijekama i jezerima. U mnogim slučajevima, žrtve su bile osobe koje su precjenile svoje plivačke sposobnosti ili su bile pod uticajem alkohola. Zato se, kako se ističe, edukacija o bezbjednom ponašanju na vodi i prisustvo obučenih spasilaca pokazalo kao ključna mera u sprečavanju tragedija.

Djeca mlađa od pet godina i stariji od 65 godina spadaju u najrizičnije grupe kada je riječ o utapanju.

Statistika Eurostata ukazuje da bi ulaganje u prevenciju moglo dodatno smanjiti broj ovih tragičnih slučajeva širom kontinenta.

(EUpravo zato)