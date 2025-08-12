Dron snimio Albanca koji je podmetnuo požar: "Zločin i izdaja", kaže Edi Rama (VIDEO)

Albanski premijer Edi Rama objavio je na Fejsbuku video snimak koji prikazuje trenutak namjernog podmetanja požara, a snimila ga je bespilotna letjelica albanskog vazduhoplovstva, model "Bajraktar".

"Namjerno podmetanje požara nije samo zločin, već i izdaja naše zemlje i budućnosti naše djece. Evo video snimka namjernog paljenja koje su danas snimile bespilotne letjelice vazduhoplovstva. Policija je na terenu da privede pravdi svakoga ko se igra s plamenom na zajedničkoj imovini", napisao je Rama i poručio da će Albanija morati da "izjednači podmetanje požara s ubistvom u Krivičnom zakonu".

Prema podacima Ministarstva odbrane, stotine vatrogasaca i vojnika uspjele su da ugase većinu od skoro 40 požara koji su izbili u posljednja 24 sata, ali više od deset aktivnih požara i dalje gori. Od početka jula, prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare (EFFIS), skoro 34.000 hektara šume izgorjelo je širom zemlje.

Policija je saopštila da su mnogi požari podmetnuti, a više od 20 osoba je uhapšeno u posljednjim nedjeljama.

Požari i dalje bukte u južnom priobalnom području Finika, oko 160 kilometara od glavnog grada Tirane.

Oko desetak ljudi je evakuisano, a nekoliko kuća je uništeno, navode lokalni mediji. U gašenju požara angažovano je oko 800 albanskih vojnika, kao i vojni avioni i helikopteri iz susjednih zemalja.

