Minić najavio Zakone o radu i medijima: Veće plate i analiza klevete u fokusu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će se raditi na zakonu o medijima, s obzirom na intenzivan razvoj medija i načina komunikacije. Pored ovog, najavljen je i novi Zakon o radu.

Povjerenje u medije Izvor: Shutterstock

Minić je rekao da zakon o kleveti nije spriječio klevetu u prostoru društvenih mreža iako je trebao.

"Da li je normalno da neko na društvenim mrežama poručuje da nečije dijete treba ubiti? Da li je normalno samo zato što je dijete nekoga ko se bavi javnim poslom?", upitao je Minić.

On je dodao da zakon o kleveti, koji je bio predmet osporavanja određenih medija, nije ugasio medijske kuće ili ugušio slobodu govora, kako su objavljivali pojedini mediji prilikom procedure njegovog donošenja.

Minić je rekao da je potrebno uraditi analizu primjene tog zakona, u smislu da li je i koliko pokrenuto postupaka i da li su urodili plodom.

"Ako me pitate da budem odgovoran za nešto, ili nekog ministra, zašto nemamo mi pravo da vas pitamo za napisanu riječ?", upitao je Minić.

On je naglasio da je Vlada Republike Srpske kojom rukovodi veoma transparentna, da prihvataju kritike i pitanja svakakve vrste.

"Ne postoji Vlada koja je transparentnija i koja manje utiče na medije", istakao je Minić. 

Novi zakon u saradnji sa sindikatima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će u saradnji sa sindikatima biti donesen novi zakon o radu i zakon o državnim službenicima kako bi konačno sistemski uredile te oblasti.

Minić je naveo da će se kontakti sa sindikatima održavati na sedmičnoj bazi.

"Imamo niz zahtjeva, neki su a priori prihvatljivi, o nekim ćemo razgovarati, a neke treba pratiti", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade.

On je dodao da je sa predstavnicima sindikata načelno dogovoreno da plate u ovoj godini još jednom budu povećane za pet odsto, uz praćenje inflatornih kretanja.

Istakao da je sa sindikatom razgovarano i o statusu radnika kod poslodavaca privatnika i javnoj upravi, odnosno ustanovama i javnim preduzećima.

"Ono što smo uočili kao ključni problem su bolovanja, odnosno isplate za vrijeme bolovanja", naveo je Minić i dodao da je razgovarano i o tome kako utvrđivati najnižu cijenu rada.

Minić je precizirao da je bilo prijedloga da se tamo gdje je niskoakumulativna proizvodnja i gdje se dio novčanih sredstava isplaćuje u sivoj zoni omogući isplata 13. plate koja je bi bila neoporeziva.

"Sindikat je bio protiv toga i predložio je da se uvede regres ili neko drugo pravo koje ne bi bilo oporezivo", istakao je Minić i dodao da je želja da sve ono što je u sivoj zoni uđe u normalne tokove.

Minić je konstatovao da su, kad se razgovara sa sindikatima, glavna pitanja plate, ali da postoji i niz prava radnika o kojima treba razgovarati, među kojima i pitanje primanja nakon mjesec dana bolovanja i da li to treba da bude 70 ili 80 odsto. 

(Srna)

