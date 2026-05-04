Minić sumirao 100 dana Vlade: "Politički veleslalom", investicije od šest milijardi KM i stabilnost uprkos pritiscima

Premijer Savo Minić sumirao rezultate Vlade RS.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je Vlada u prvih 100 dana svog mandata pokazala visoku dozu političke ozbiljnosti i dosljednosti, uspješno prolazeći kroz proces koji je nazvao „političkim veleslalomom“.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je u ovom kratkom periodu postala izrazito dinamična sredina, što je krunisano pokretanjem investicionog ciklusa koji će u tekućoj godini iznositi šest milijardi konvertibilnih maraka.

Minić je naglasio da je posebno ponosan na činjenicu da nijedna donesena odluka nije dovedena u pitanje, uprkos brojnim spekulacijama i otežavajućim okolnostima.

Kao ključni dokaz ekonomske stabilnosti i povjerenja stranih investitora, premijer je naveo uspješan izlazak na Londonsku berzu. On je istakao da je tog dana potražnja za obveznicama Srpske bila dvostruko veća od ponude, što jasno demantuje tvrdnje o prezaduženosti koje dolaze iz određenih krugova.

Minić je pojasnio da na takvim tržištima ne prolaze prazna obećanja, već isključivo egzaktni ekonomski pokazatelji, što potvrđuje da je Vlada RS više nego stabilna i sposobna da servisira sve svoje obaveze.

Govoreći o standardu građana, premijer je naglasio da Vlada aktivno prati kretanja na tržištu energenata kako bi amortizovala udare izazvane globalnim sukobima. Istakao je da se mjerama ograničenja marži na naftne derivate, koje su trenutno ispod pet odsto, cijena goriva u Republici Srpskoj održava na nivou od 3,30 do 3,50 KM.

"Cijenama nafte i naftnih derivata mi počne svako jutro. Neko će reći da onih 10 feninga učešća nije dovoljno, kao ni ograničenje marže koje su sad ispod 5 odsto. Cijena dizela u RS je između 3.30 i 3.50 KM, u Srbiji 3.69, Hrvatskoj 3.48 i Crnoj Gori 3.30. To znači da se RS svojim mjerama bori i da te mjere imaju efektivnost da građani ne osjete udare vezna za rat na Bliskom Istoku", rekao je Minić.

Socijalni dijalog ostaje jedan od prioriteta, a Minić je najavio da će se na narednoj sjednici Narodne skupštine naći set od 13 zakona koji su rezultat direktnih dogovora sa različitim kategorijama društva.

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje prava boraca i podršku penzionerima, za koje je najavljeno proširenje banjskih usluga za dodatnih 1.500 korisnika. Premijer je dodao da saradnja sa poslodavcima ide u smjeru dvogodišnjeg plana rješavanja konkretnih problema u privredi.

Na kraju svog obraćanja, Minić je najavio intenziviranje saradnje sa Srbijom kroz redovne mjesečne sastanke dvije vlade, od kojih će naredni biti održan krajem maja u Trebinju.

Zaključio je da je Vlada u potpunosti transparentna u svom radu, te da je ponosan na sve što je do sada urađeno za borce, penzionere i najmlađe sugrađane, obećavši da će istim intenzitetom nastaviti rad i u narednom periodu.