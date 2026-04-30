Minić: U slučaju poskupljenja, Vlada ima plan

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
"Sigurno da imamo plan i da ćemo reagovati. Nismo ni do sada sjedili skrštenih ruku", kaže premijer

Savo Minić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da Vlada prati stanje vezano za poskupljenja i reaguje da to ne predstavlja veliki udar na građane.

Minić je podsjetio na prve mjere Vlade koje su se odnosile na ograničenje marži na osnovne životne nemjerice, ali i na mjere vezane za rast cijena nafte i naftnih derivata.

"Spremni smo i na druge mjere i odluke koje ćemo eventualno morati donositi, imamo ih spremne", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je podsjetio da je predsjednik SAD Donald Tramp juče rekao da ne pristaje na dogovor sa Taharanom vezano za Ormuski moreuz, nakon čega je barel nafte sa 104 dolara skočio na više od 120 dolara.

"Postoje stvari na koje mi apsolutno ne možemo uticati. Možemo pratiti cijene energenata i cijene na malo i to ćemo i raditi. Pratimo realnu inflaciju i poskupljene koje je na tržištu i sigurno da imamo plan i da ćemo reagovati. Nismo ni do sada sjedili skrštenih ruku", istakao je Minić.

