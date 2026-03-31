"Radi se o 3 do 4 marke": Direktor "Čistoće" tvrdi da poskupljenje neće biti udar na budžet građana

"Radi se o 3 do 4 marke": Direktor "Čistoće" tvrdi da poskupljenje neće biti udar na budžet građana

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Direktor "Čistoće" Aleksandar Bajić ocijenio je danas na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka da poskupljenje odvoza komunalnog otpada neće predstavljati veliki udar na budžet građana jer se radi o povećanju od tri do četiri KM.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Bajić je naveo da je preduzeće još prije dvije godine podnijelo zahtjev za povećanje cijene komunalnih usluga, naglasivši da Banjaluka trenutno ima najnižu cijenu u regionu.

"Imamo najnižu cijenu komunalnih usluga u cijeloj regionu. Komunalna preduzeća koja odlažu komunalni otpad na regionalnu deponiju imaju čak i do 80 odsto veću cijenu komunalnog otpada. Napravili smo analizu da je to opravdano sa 40,56 odsto. Na odbornicima je danas da donesu odluku. Mi smo u jako teškoj finansijskoj situaciji i ovo poskupljenje ne možemo više da odlažemo", rekao je Bajić.

On je dodao da povećanje procentualno izgleda veliko, ali da finansijski ne predstavlja značajan izdatak za građane.

Bajić je rekao da je poskupljenje neminovno da bi kontinuirano i kvalitetno izvršavali usluge.

"Uz poskupljenje ćemo se potruditi da bolje uradimo posao i da građani dobiju bolju uslugu", rekao je Bajić.

On je ponovio da cijenu predlaže nadležno komunalno odjeljenje, dok konačnu odluku donose odbornici.

Bajić je rekao da je predloženih 40 odsto "Čistoće" dosta manje u odnosu na Laktaše, Čelinac, Kotor Varoš i Prijedor, koji imaju značajnije cijene.

"Naš grad je najveći i najkomplikovaniji, tako da predloženo poskupljenje nije veliko", zaključio je Bajić.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto, te se pred odbornicima nalazi prijedlog za poskupljenje od 29,5 odsto. 

(Srna)

