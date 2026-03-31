ČITAOCI REPORTERI

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Skupština Grada usvojila dnevni red: Ništa od poskupljenja grijanja

Autor Haris Krhalić
Odbornicu Skupštine grada Banjaluka usvojili su dnevni red za današnju 15. vanrednu sjednicu.

Pored prve tačke o poskupljenju grijanja, na dnevnom redu su se našle još dvije tačke.

Druge dvije tačke se odnose na izmjenu i dopunu plana kapitalnih investicija Grada Banjaluka za period 2026-2028 godine te zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicija

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Komisija nije podržala tačku koja se odnosi na poskupljenje grijanja, a odbornici su izglasali da se ova tačka ne nađe na dnevnom redu sa 17 glasova za, dok su četiri odbornika bila protiv.

Pored toga komisija nije podržala ni tačku vezanu za zaduženje Grada Banjaluka kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicija – rekonstrukcija i modernizacija toplovodne mreže. 15 odbronika je glasalo se da se ova tačka ne uvrsti na dnevni red dok je 6 bilo protiv.

Nakon glasanja predsjednik Skupštine Ljubo Ninković morao je dati pauzu od 10 minuta jer gradonačelnik kao predlačag nije bio prisutan. Stanivuković se pojavio nakon čega je sjednica nastavljena.

Podsjećamo, banjalučka „Čistoća“ podnijela je zahtjev za povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača od 40,56 odsto, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto.

Komentari 1

Bob Rock

Eko toplana ne zaslužuje ni ovu cijenu što je bila do sad, jer im je grijanje očajno...

