ČITAOCI REPORTERI

Počela sjednica Skupštine grada: Na dnevnom redu poskupljenje odvoza smeća, traži se i veća cijena grijanja 1

Počela sjednica Skupštine grada: Na dnevnom redu poskupljenje odvoza smeća, traži se i veća cijena grijanja

Autor Haris Krhalić
Počela je 15. vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka sa jednom tačkom dnevnog reda.

Izvor: Grad Banjaluka

Odbornici će danas raspravljati o Prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cijena prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Ova tačka dnevnog reda je dobila podršku resorsne radne komisije koja je održala svoju sjednicu jutros.

Banjalučka „Čistoća“ podnijela je zahtjev za povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača od 40,56 odsto, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto.

Pored toga, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tražio je dopunu dnevnog reda sa tri tačke.

Prva tačka se odnosi na prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za povećanje cijena proizvodnje i isporuke toplotne energije na području Banjaluke.

Druga tačka se odnosi na izmjenu i dopunu plana kapitalnih investicija Grada Banjaluka za period 2026-2028 godine.

Treći prijedlog se odnosi na zaduženje Grada Banjaluka kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicija – rekonstrukcija i modernizacija toplovodne mreže.

Bob Rock

40%??! Sramota

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

