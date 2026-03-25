Skupština grada Banjaluka danas razmatra 20 izmjena regulacionih planova

Skupština grada Banjaluka danas će razmatrati 20 tačaka koje se odnose na izmjene i usvajanje regulacionih planova, među kojima su i planovi za uređenje i uklanjanje zapuštenih objekata iz centra grada.

Na dnevnom redu Skupštine Grada našlo se ukupno 49 tačaka, među kojima su, pored regulacionih planova, i prijedlozi odluka o raspisivanju javnih konkursa za izbor članova upravnih odbora i direktora javnih ustanova, te imenovanju članova Gradske izborne komisije.

Pored urbanističkih pitanja, dnevni red obuhvata i kadrovska rješenja u javnim ustanovama, pripreme za obilježavanje Dana grada, te odluke o nagradama i priznanjima.

Jedna od značajnijih tačaka je i „Prijedlog odluke o uređenju, sanaciji i uklanjanju ruševnih i napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni Grada Banja Luka“, čime se nastoji urediti centralne dijelove grada i poboljšati bezbjednost i estetski izgled urbanih prostora.

Takođe, razmatraće se i odluke o dodjeli nagrada i priznanja povodom 22. aprila – Dana grada, kao i planovi za kratkoročna zaduženja Grada i davanje saglasnosti za garancije i investicione projekte u poslovnim zonama.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, rekao je da će nakon završetka redovne sjednice biti održana i vanredna sjednica sa dvije tačke dnevnog reda, koje se odnose na preduzeća "Toplana" i "Čistoća".

Podsjetimo, jučerašnja sjednica Skupštine bila je otkazana zbog privođenja gradonačelnika Banjaluke na granici sa Hrvatskom.