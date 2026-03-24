Stanovnici Šargovca i Ramića: Život nam je postao neizdrživ zbog deponije, tražimo hitnu reakciju nadležnih

"Situacija je postala nepodnošljiva, smrad je konstantan i izuzetno jak. Ujutru se budimo s tim mirisom, a naveče liježemo uz njega. Nemoguće je otvoriti prozore, boraviti napolju ili normalno živjeti", počinje za MONDO priču čitateljka M.K. koja nam se obratila za pomoć

Kaže da je život u naseljima Ramići i Šargovac postao nemoguć zbog zagađenja iz deponije.

"Vazduh koji koji udišemo je očigledno zagađen i to svakodnevno utiče na naše zdravlje i kvalitet života. Iako se radi o javnoj deponiji, nedopustivo je da njen rad ugrožava zdravlje stanovnika. Deponija mora raditi u skladu sa propisima i ne smije uzrokovati nesnosan smrad niti zagađenje u ovolikoj mjeri. Posebno zabrinjavaju navodi da se na toj deponiji spaljuje i medicinski otpad, što predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi", ističe naša sagovornica.

Dodaje i da se smeće odlaže i mimo deponije, sve bliže kućama i privatnim posjedima.

Zbog toga su stanovnici ovih naselja uputili javni poziv gradskim vlastima da hitno reaguju zbog, kako kažu, alarmantne situacije sa odlaganjem i spaljivanjem otpada u blizini kuća.

"Ovim putem se javno obraćamo nadležnim institucijama grada Banjaluke sa hitnim zahtjevom za reakciju povodom alarmantne situacije sa odlaganjem i spaljivanjem otpada u blizini stambenih naselja.

Građani svakodnevno trpe nesnosan smrad, udišu zagađen i potencijalno opasan vazduh, te žive u uslovima koji direktno ugrožavaju njihovo zdravlje. Posebno su pogođena naselja Šargovac i Ramići, gdje je stanje najkritičnije i gdje ljudi više ne mogu normalno da funkcionišu", kažu.

Dodatno zabrinjava činjenica da se u neposrednoj blizini kuća spaljuje i opasan otpad, uključujući medicinski, što predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi i okolinu.

"Ovakve aktivnosti ne bi smjele da se odvijaju u naseljenim područjima niti u blizini domova – za to postoje lokacije koje su udaljene od mjesta gdje ljudi žive. Na deponijama se, pored toga, često dešavaju i druge izrazito štetne radnje: nekontrolisano spaljivanje otpada i ispuštanje otrovnih gasova – širenje dima i čestica koje ljudi udišu, curenje zagađenih tečnosti (procjednih voda) koje mogu zagaditi zemljište i podzemne vode, raznošenje otpada vjetrom u okolna naselja, prisustvo opasnih materija i hemikalija bez adekvatne kontrole, povećana pojava zaraza, bakterija i štetočina", ističu.

Nedopustivo je, kažu, da se ovo dešava svega nekoliko metara od kuća, gdje žive porodice i u čijim se dvorištima igraju djeca.

"Zahtijevamo hitnu i konkretnu reakciju nadležnih institucija, kao i transparentno informisanje javnosti o svim okolnostima i mjerama koje će biti preduzete. Moli se što skorija reakcija. U suprotnom, građani će biti primorani da organizuju proteste i blokiraju ulaze kako bi zaštitili svoja osnovna prava i zdravlje. Zdravlje građana mora biti prioritet", istuču stanovnici ovih naselja.