Banjaluka: Sirene povodom 27 godina od NATO agresije na SRJ

Oglašavanje sirena za uzbunu sa jednoličnim tonom signala "prestanak opasnosti" na područuju Banjaluke večeras je simbolično označilo sjećanje na 27 godina od početka NATO ageresije na tadašnju SR Jugoslaviju.
Sirene su se oglasile u 19.55 časova, u vrijeme kada je 24. marta 1999. godine počelo bomabrdovanje NATO snaga, a pijetet žrtvama agresije odat je i gašenjem svjetala na zgradi Gradske uprave.
Agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju počela je na današnji dan 1999. godine u večernjim časovima, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN, trajala je 78 dana, ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 djece.
Ranjeno je oko 6.000 civila, od kojih 2.700 djece, kao i 5.173 vojnika i policajaca, a 25 osoba vodi se kao nestalo.
Tokom 11 sedmica agresije gotovo da nema grada u Srbiji koji se nije našao na meti. NATO je izvršio 2.300 udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih obogaćenim uranijumom.