Poznata imena u užem izboru: Ovih 20 kandidatkinja je u trci za "Najinspirativniju Banjalučanku"

Odlukom Stručne komisije, koju su činili profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci u užem izboru za „Najinspirativniju Banjalučanku“ iz oblasti obrazovanja našlo se 20 kandidatkinja sa područja našeg grada.

Stručna komisija u sastavu prof. dr Siniša Lakić, prof. dr Dragan Partalo i doc. dr Željko Šarić ocjenjivala je i bodovala pristigle prijave, te se u dalji krug plasiralo 20 dama sa najvećim brojem bodova, saopšteno je iz Gradske uprave.

U nastavku donosimo imena kandidatkinja iz oblasti obrazovanja koje su se našle u finalnom izboru za laskavu titulu „Najinispirativnija Banjalučanka“:

Irena Radić – JU OŠ „Aleksa Šantić“,

Danijela Štrbac Uletilović – JU Gimnazija Banjaluka,

Ivana Ikić – Produženi boravak „Korak po korak“,

Branka Lovrić – Bosnić – JU OŠ „Dositej Obradović“,

Slađana Lolić – JU OŠ „Ivo Andrić“,

Željka Đukić – JU OŠ „Đura Jakšić“ i JU OŠ „Nikola Tesla“,

Andrea Botić – JU Umjetnička škola „Vlado Milošević“,

Ivana Vuković – JU OŠ „Branko Ćopić“,

Slađana Popović – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,

Žana Butulija – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,

Milica Čavić – Dvojezični vrtić „Zabavnik“,

Branka Ljubojević – JU Gimnazija Banjaluka,

Tatjana Jurić – JU Gimnazija Banjaluka,

Danijela Kopanja - JU Srednja škola unutrašnjih poslova,

Edina Heldić Smajlagić – JU Srednja škola unutrašnjih poslova i JU OŠ „Jovan Cvijić“,

Silvija Ninković – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,

Danijela Risović – Dječiji vrtić „Montesori“,

Olivera Janjić – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka,

Milica Palačković – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka i

Anđa Tomić – JU OŠ „Nikola Tesla“.

Sa liste užeg izbora koju je odredila Komisija, „Najinspirativniju Banjalučanku“ u oblasti obrazovanja izabraće same kandidatkinje međusobno, tajnim glasanjem na završnoj svečanosti, koja će biti održana sutra, 25. marta u Banskom dvoru.

