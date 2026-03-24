Poznata imena u užem izboru: Ovih 20 kandidatkinja je u trci za "Najinspirativniju Banjalučanku"

Odlukom Stručne komisije, koju su činili profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci u užem izboru za „Najinspirativniju Banjalučanku“ iz oblasti obrazovanja našlo se 20 kandidatkinja sa područja našeg grada.
Stručna komisija u sastavu prof. dr Siniša Lakić, prof. dr Dragan Partalo i doc. dr Željko Šarić ocjenjivala je i bodovala pristigle prijave, te se u dalji krug plasiralo 20 dama sa najvećim brojem bodova, saopšteno je iz Gradske uprave.
U nastavku donosimo imena kandidatkinja iz oblasti obrazovanja koje su se našle u finalnom izboru za laskavu titulu „Najinispirativnija Banjalučanka“:
- Irena Radić – JU OŠ „Aleksa Šantić“,
- Danijela Štrbac Uletilović – JU Gimnazija Banjaluka,
- Ivana Ikić – Produženi boravak „Korak po korak“,
- Branka Lovrić – Bosnić – JU OŠ „Dositej Obradović“,
- Slađana Lolić – JU OŠ „Ivo Andrić“,
- Željka Đukić – JU OŠ „Đura Jakšić“ i JU OŠ „Nikola Tesla“,
- Andrea Botić – JU Umjetnička škola „Vlado Milošević“,
- Ivana Vuković – JU OŠ „Branko Ćopić“,
- Slađana Popović – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,
- Žana Butulija – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,
- Milica Čavić – Dvojezični vrtić „Zabavnik“,
- Branka Ljubojević – JU Gimnazija Banjaluka,
- Tatjana Jurić – JU Gimnazija Banjaluka,
- Danijela Kopanja - JU Srednja škola unutrašnjih poslova,
- Edina Heldić Smajlagić – JU Srednja škola unutrašnjih poslova i JU OŠ „Jovan Cvijić“,
- Silvija Ninković – JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“,
- Danijela Risović – Dječiji vrtić „Montesori“,
- Olivera Janjić – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka,
- Milica Palačković – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka i
- Anđa Tomić – JU OŠ „Nikola Tesla“.
Sa liste užeg izbora koju je odredila Komisija, „Najinspirativniju Banjalučanku“ u oblasti obrazovanja izabraće same kandidatkinje međusobno, tajnim glasanjem na završnoj svečanosti, koja će biti održana sutra, 25. marta u Banskom dvoru.
