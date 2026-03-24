Banjaluka se sjeća žrtava NATO bombardovanja: Večeras zvuk sirene i ugašena svjetla na zgradi Gradske uprave

Autor Dragana Božić
0

Banjaluka se pridružuje obilježavanju 27. godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

24.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je najavljeno iz Gradske urpave, večeras u 19.55 časova oglasiće se sistem za uzbunjivanje i obavještavanje Grada Banje Luke, a biće ugašena i svjetla na zgradi Gradske uprave.

Tada će sve sirene na teritoriji grada Banjaluka, emitovati signal „prestanak opasnosti“ jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, simbolično podsjećajući na početak agresije NATO saveza na SR Jugoslaviju 1999. godine.

"Ovim postupkom Grad Banjaluka želi izraziti pijetet žrtvama NATO agresije, te poslati jasnu poruku mira sa željom da se nigdje i nikada više ne desi ovakva tragedija", poručili su.

Molitveno sjećanje u Hramu Hrista Spasitelja

Hram Hrista Spasitelja i Srbsko sabranje Baštionik danas u 11.00 časova u Hramu organizuju molitveno sjećanje-parastos za žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije.

"Ovim molitvenim sabranjem čuva se sjećanje na nevino postradale i potvrđuje trajna obaveza da se žrtve ne zaborave, već da ostanu u molitvenom i narodnom pamćenju. Pozivamo građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj pomen i zajedno u tišini i molitvi odaju poštu stradalima", saopšteno je iz Srbskog sabranja Baštionik.

(Mondo)

