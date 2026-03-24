Skupština Banjaluke odlučuje o čak 20 regulacionih planova

Odbornici Skupštine grada Banjaluka razmatraće danas 49 tačaka dnevnog reda, među kojima je 20 regulacionih planova i njihovih izmjena, koji se odnose na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.
Neki od regulacionih planova trebalo je da se nađu na prethodnoj sjednici, ali su ih nadležne komisije skinule sa dnevnog reda.
Na predloženom dnevnom redu su i prijedozi odluka o nagradama i priznanjima povodom 22. aprila – Dana grada Banjaluke, te o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o kratkoročnom zaduženju grada.
Među tačkama je i prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada Banjaluka.
U ovom prijedlogu je navedeno da bi mladi od 18 do 25 godina tokom obuke, koja bi trajala do 24 dana, sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.
Na sjednici bi trebalo da se nađe i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.
Nakon redovne sjednice trebalo bi da bude održana i posebna, o temi energetske efikasnosti i grijanja u gradu, odnosno o ulaganju 15 miliona KM u toplovodnu mrežu.