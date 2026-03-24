Skupština Banjaluke odlučuje o čak 20 regulacionih planova

Autor D.V.
0

Odbornici Skupštine grada Banjaluka razmatraće danas 49 tačaka dnevnog reda, među kojima je 20 regulacionih planova i njihovih izmjena, koji se odnose na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.

Skupština grada Banjaluka Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Neki od regulacionih planova trebalo je da se nađu na prethodnoj sjednici, ali su ih nadležne komisije skinule sa dnevnog reda.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedozi odluka o nagradama i priznanjima povodom 22. aprila – Dana grada Banjaluke, te o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o kratkoročnom zaduženju grada.

Među tačkama je i prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada Banjaluka.

U ovom prijedlogu je navedeno da bi mladi od 18 do 25 godina tokom obuke, koja bi trajala do 24 dana, sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

Na sjednici bi trebalo da se nađe i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.

Nakon redovne sjednice trebalo bi da bude održana i posebna, o temi energetske efikasnosti i grijanja u gradu, odnosno o ulaganju 15 miliona KM u toplovodnu mrežu.

