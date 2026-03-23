Otvorena izložba "Banjalučki boks" u Muzeju sporta u "Boriku"

U Muzeju sporta, u okviru SD "Borik", u ponedjeljak je svečano otvorena 12. tematska izložba pod nazivom "Banjalučki boks", posvećena bogatoj tradiciji boksa, kik-boksa i tajlandskog boksa u Banjaluci.

Izvor: JU SC BORIK

Izložba, koja će biti otvorena do 31. maja 2026. godine, na jednom mjestu donosi značajan dio istorije borilačkih sportova u našem gradu od prvih organizovanih aktivnosti tokom 1964, pa sve do velikih rezultata koje su banjalučki borci ostvarivali na domaćoj, evropskoj i svjetskoj sceni.

Postavka podsjeća na činjenicu da je Banjaluka decenijama bila prepoznatljiva povrhunskim rezultatima u borilačkim sportovima, a posebno mjesto u toj istoriji pripada Bokserskom klubu "Slavija", osnovanom 1961. godine, koji predstavlja temelj banjalučkog boksa.

Posebno se izdvaja period sedamdesetih i osamdesetih godina, kada su banjalučki bokseri ostvarivali vrhunske rezultate, uključujući ulazak u Prvu saveznu ligu 1970. godine i osvajanje titule šampiona Jugoslavije 1974. godine.

Izložba posebno afirmiše velika imena koja su obilježila istoriju ovog sporta, među kojima su Radovan Bisić, Dragan Batar, Marijan Beneš i Anton Josipović, ali i brojni drugi sportisti, treneri i sportski radnici koji su ostavili dubok trag u razvoju boksa u Banjaluci.

Poseban segment izložbe posvećen je i Sredoji Zekanoviću, jednom od osnivača BK "Slavija" i čovjeku koji je stvorio evropskog i olimpijskog šampiona.

Pored istorijskog pregleda boksa, posjetioci mogu vidjeti i dio priče o razvoju kik- boksa i tajlandskog boksa u Banjaluci, kroz predstavljanje klubova, takmičara i rezultata koji potvrđuju da ovaj grad i danas ima snažnu i aktivnu borilačku scenu.

Postavka obuhvata i savremene generacije sportista i klubova koji nastavljaju tradiciju uspjeha, među kojima su i klubovi koji danas razvijaju mlade borce i ostvaruju zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Prisutnima su se, pored voditelja programa, obratili direktor JU Sportski centar "Borik" Nenad Talić, predsjednik Bokserskog kluba "Slavija" Dalibor Petković, zlatni olimpijac Anton Josipović, bivši bokser Goran Delić, te v.d. pomoćnika ministra za sport u Vladi RS, Danijela Ćapin.

