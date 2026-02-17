logo
Legende boksa na okupu: Tajson i Mejveder odmjeravaju snage, poznato kad i gdje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Legende boksa Majk Tajson i Flojd Mejveder sastaće se u aprilu, umjesto u martu.

Kad je boks meč Tajson Mejveder Izvor: Instagram/MikeTyson

Konačno su otkriveni detalji egzibicionog bokserskog meča između Majka Tajsona (59) i Flojda Mejvedera (48). Prethodno je Tajson najavio da će se boriti protiv Mejvedera u Africi u martu, a sada su poznati i tačna lokacija i datum borbe, ali i to je da je došlo do promjena.

Dvojica nekadašnjih šampiona sastaće se u Kongu, a borba je pomerena za 25. april, dok je Amerikanac ranije najavio da se razmatra meč u martu. Tajson će i tada imati 59 godina, dok će Mejveder imati 49. Dakle, biće to susret dvojice penzionera koji su i dalje u vrlo dobroj formi. Izbor lokacije meča je simboličan - željeli su da odaju počast legendarnom meču "Rumble in the Jungle" između Muhameda Alija i Džordža Formana, koji se smatra jednim od najznačajnijih u istoriji boksa.

Majk Tajson je bivši svjetski teškaški šampion, a u karijeri od 59 borbi pobijedio je 50 puta, od čega čak 44 nokautom. Flojd Mejveder je u karijeri imao 50 pobjeda iz isto toliko mečeva i osvojio je 15 velikih svjetskih titula u pet različitih težinskih kategorija.

Ono što ne ide u korist Tajsona, a to je svakako susret sa jutjuberom i odnedavnim borcem Džejkom Polom u kojem je legenda ovog sporta poražena. Ipak, povratak na boksersku scenu motiv je više za Tajsona, a posebno susret sa znatno iskusnijim rivalom.

