Entoni Džošua trenira 19 dana nakon nesreće: Čudom ostao živ, pa poslao poruku zašto se vratio

Poznati bokser Entoni Džošua sa tugom se bori kroz treninge, pa se tako nekoliko nedjelja poslije velike tragedije vratio poslu.

Entoni Džošua ne miruje. Najprije je Amerikanac bio u središtu dešavanja zbog meča sa Džejkom Polom, a nekoliko dana kasnije doživio je stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su stradali njegovi prijatelji, a on pukom srećom preživio. Nekoliko nedjelja kasnije, preciznije 19 dana (u obzir se uzima dan kad je video objavljen) od tragedije Džošua se vratio treninzima.

Najprije je postojalo pitanje hoće li bokser ponovo izaći u ring, hoće li se ponovo baviti ovim sportom i trenirati. Iako je jasno da će se povrede zacijeliti, sam događaj ostavio je dugok trag. Ipak, čini se da je Džošua pronašao način da se bori sa tugom, pa je tako nekoliko nedjelja nakon nesreće u Nigeriji došao na trening.

Džošua je Novu godinu proveo u bolnici, oporavljajući se od udesa, a vrlo brzo zatim na društvenim mrežama podijelio je fotografije i snimke na kojima je pokazao da tranira. Udarao je fokusere, radio vježbe, ulazio u bazen i vozio sobni bicikl. I sve to uz natpis: "Ja sam borac".

Entoni Džošua je učestvovao u saobraćajnoj nesreći kada je luksuzni Leksus udario u parkirani kamion, a tom prilikom poginule su dvije osobe. Takođe, još dvije osobe su teže povrijeđene, dok je Džošua zadobio lakše povrede. Kasnije je otkriveno da vozač Džošue u trenutku nesreće nije imao važeću vozačku dozvolu. Adeniji Moboladži Kajode (47) suočio se početkom mjeseca na Višem sudu u Sagamu sa nizom optužbi, uključujući i onu za opasnu vožnju, ali je sve negirao.

Kajode je negirao krivicu po svim tačkama optužnice, tvrdeći da su kočnice na vozilu otkazale. Sud mu je odobrio jemstvo, a zatim je prebačen u Popravni centar Sagamu kako bi se završila administrativna procedura. Vozačev advokat Olalekan Abiodun izjavio je za "Daily Mail": "Moj klijent se izjasnio nevinim i ono što se dogodilo bila je nesreća. Još nisam imao priliku u potpunosti da razgovaram sa njim, ali znam da govori da kočnice nisu radile".

Abiodun je dodatno objasnio i okolnosti zamjene sjedišta: "Takođe razumijem da je putovanje počelo u Lagosu i da je Entoni isprva sjeo na prednje sedište, ali ga je vozač zamolio da zamijene sjedišta. Učinio je to jer je Entoni krupan čovjek i vozač nije mogao pravilno da vidi bočni retrovizor, pa ga je zamolio da se pomjeri i on je seo iza vozača. Koliko razumijem, Latif je bio naprijed, a zatim je zamijenio sedišta sa Entonijem."

Džošua se o incidentu prvi put oglasio 8. januara na Instagramu: "Hvala vam na svoj ljubavi i brizi koju ste pokazali prema mojoj braći. Nisam ni shvatao koliko su posebni. Samo bih hodao s njima i zbijao šale, nisam bio svjestan da me je Bog držao u prisutnosti velikih ljudi, 100 posto je teško za mene, ali znam da je još teže za njihove roditelje. Imam snažan um i vjerujem da Bog poznaje njihova srca. Neka se Bog smiluje mojoj braći."

