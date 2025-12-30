Entoni Džošua bio 20 minuta bez svijesti nakon saobraćajne nesreće

Entoni Džošua doživio je stravičnu saobraćajnu nesreću u Nigeriji u kojoj je spletom okolnosti ostao živ. Njegovi bliski prijatelji nisu se izvukli.

Izvor: Instagram

Čuveni bokser Entoni Džošua doživio je stravičnu saobraćajnu nesreću u Nigeriji, u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja. Njihova imena su Latif Ajodele (na slici u sredini) i Sima Gami (desno), koji je bio njegov kondicioni trener duže od decenije. Zajedno su pokrenuli i biznis, jer su otvorili teretanu u Londonu, a bio je priznati stručnjak u oblasti pripreme sportista, oporavka od povrede i trener za korektivne vježbe.

Entoni Džošua bio je sa njima u Nigeriji na odmoru poslije svoje skupocjene borbe protiv nekadašnjeg jutjubera Džejka Pola. Na jednom od najsmrtonosnijih puteva u zemlji doživjeli tešku saobraćajnu nesreću. Njegovi prijatelji pretrpjeli su povrede koje nisu mogli da prežive, a Džošua je navodno bio 20 minuta bez svijesti na sjedištu iza vozačevog.

Umjesto vozila Hitne pomoći, koje se nije ni pojavilo, Džošuu su izvukli iz sjedišta lokalci koji su se okupili da vide o čemu se radi. Prema pisanju Bi-Bi-Sija, automobil u kojem je bio legendarni teškaš vozio je sve većom brzinom, a onda je udario u kamion parkiran ispred jedne prodavnice.

"Vidjeli smo Džošuu u kolima i rekli 'on je naša slava ovdje u Nigeriji', pa smo odmah pokušali da ga spasimo. Otišao je sa mjesta nesreće sam, na nogama, pozdravljao je okupljene i zahvaljivao im, rukovao se...", rekao je jedan očevidac.

Tamošnji mediji navode da je saobraćajnica između gradova Lagos - Ibadan jedan od "najsmrtonosnijih puteva" u toj zemlji. Put je dugačak 127 kilometara i u ovo doba godine je saobraćaj na njemu veoma frekventan zbog porodičnih prazničnih putovanja.

Pogledajte kako je izgledalo izvlačenje Entonija Džošue iz vozila

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van…pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian)December 29, 2025

