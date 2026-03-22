Putokaz za buduće srednjoškolce: Sajam zanimanja 31. marta i 1. aprila u Domu omladine

"Sajam zanimanja 2026" u organizaciji Gradske razvojne agencije, Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske, biće održan u Domu omladine u utorak i srijedu, odnosno 31. marta i 1. aprila 2026. godine u Domu omladine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Otvaranje Sajma predviđeno je predviđeno za 31. marta u 11.30 časova.

"Na Sajmu će se predstaviti banjalučke srednje škole sa ciljem pomoći pri profesionalnoj orijentaciji, koja će omogućiti učenicima devetih razreda osnovnih škola da prepoznaju svoje potencijale i sklonosti pri izboru budućeg zanimanja i daljeg obrazovanja, te njihovo upoznavanje sa strukama i zanimanjima koja se izučavaju u banjalučkim srednjim školama", navedeno je iz Gradske razvojne agencije.